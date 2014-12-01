中国出台金融资产管理监管办法 要求集团母公司资本充足率不低于12.5%

路透上海12月1日 - 中国银监会等五部委日前下发金融资产管理公司监管办法，规范商业化转型后的金融资产管理公司监管。在资本充足性管理方面，要求集团母公司及附属金融类法人机构应当分别满足各自监管机构的单一资本监管要求，其中集团母公司资本充足率不得低于12.5%。

上述办法由银监会、财政部、人民银行、证监会、保监会联合制定，并将自2015年1月1日起施行。

通知要求，集团母公司应当加强对附属法人机构的审慎管理，“集团母公司对附属法人机构的持股比例超过20%低于50%，并获得实际控制权时，只有按比例分配的合格资本高于附属法人机构资本要求的超额部分才可用于弥补集团或集团母公司资本。”

另外，集团母公司应当加强对资本工具的有效运用和合规性的管理，拥有分红支付优先权的股票不得作为普通股纳入一级资本。

《金融资产管理公司条例》显示，金融资产管理公司，是指经国务院决定设立的收购国有银行不良贷款，管理和处置因收购国有银行不良贷款形成的资产的国有独资非银行金融机构。以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标。

11月下旬，本地媒体--经济参考报报导，银监会批复了北京、天津、重庆等五省市成立地方资产管理公司，允许这五省市参与本省(市)范围内不良资产批量转让工作，地方版“坏账银行”扩容。

是次通知中的董事会、监事会等规定不适用于未改制资产公司，信息披露有关规定不适用于未上市资产公司。资产公司可分阶段落实本办法中风险计量及压力测试等规定，已改制资产公司至少应在2020年底前达标，未改制资产公司至少应在改制后七年内达标。

中国规模较大并已完成改制的四大资产管理公司中，信达资产管理公司(1359.HK)已于2013年12月在香港成功首次公开发行(IPO)，募集资金约190亿港元，为四大国有资产管理公司中首家。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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