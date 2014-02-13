银监会：2013年四季度中国商业银行不良贷款率和余额双升

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京2月13日 -中国银监会周四发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于三季度末的0.97%和5,636亿元。
银监会并称，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。
同时，截至2013年12月末，银行业金融机构资产总额达到151万亿元，总负债为141万亿元，同比增幅双双接近13%。去年年底时分别为134万亿和125万亿元，2008年年底时分别仅有63万亿和59万亿元。(完)
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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