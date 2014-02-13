银监会：2013年四季度中国商业银行不良贷款率和余额双升

路透北京2月13日 -中国银监会周四发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于三季度末的0.97%和5,636亿元。

同时，截至2013年12月末，银行业金融机构资产总额达到151万亿元，总负债为141万亿元，同比增幅双双接近13%。去年年底时分别为134万亿和125万亿元，2008年年底时分别仅有63万亿和59万亿元。(完)