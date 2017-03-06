中国银监会要求股份行摸清信用风险底数 排查流动性风险--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京/上海3月6日 - 三位消息人士透露，中国银监会日前下发通知，要求股份制银行有效摸清信用风险底数，并开展流动性风险管理专项检查，对流动性风险监测及监管措施实行“一行一策、一季一报”。
他们引述相关通知内容称，各地银监局要指导银行充分利用债权人委员会机制，妥善处置大额信用风险事件，有效维护自身债权；同时，进一步加强非信贷融资风险管理，将相关业务纳入统一授信和全面风险管理体系，真实评估风险敞口。
“应科学测算信贷、理财、同业、投资等对现金流的影响，加强限额和期限管理。各银监局加强对各行分支机构存款等重要负债来源的日常监测，指导各行加强头寸管理。”该通知称。
与往年一致，银监会继续强调股份行要加快化解存量风险，加大不良贷款处置力度，做到“应核尽核”；同时，加强表外业务和跨市场业务的风险管控，不得将非持牌金融机构列为同业交易合作对手。
截至2016年末，中国银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点。其中，商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。
根据上述通知，银监会并要求股份行严控交叉金融产品风险，统一同类型业务的管理规则，对嵌套各类通道的产品，要按照业务和风险实质进行还原，并纳入全面风险管理框架。
公司治理方面，银监会称将探索建立未上市银行股权托管制度，对股权质押、转让行为进行统一管理；完善子公司管理机制，厘清子公司股权关系，减少不必要的交叉持股、多层控股等问题。
此外，强化资本约束，将资本消耗和风险计量纳入业务经营的各个环节；并支持符合条件的股份制银行通过资产证券化、发行小微企业专项金融债和绿色金融债等市场化方式优化信贷结构，保障资金来源。
路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其立即置评。
银监会主席郭树清本月稍早表示，债委会是处理企业债务方面问题的好形式，可以促使银行、企业、地方政府和其他利益相关者坐下来共同面对问题。
目前中国已成立12,836家债权人委员会，涉及用信金额为14.85万亿元人民币。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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