中国银监会要求股份行摸清信用风险底数 排查流动性风险--消息

路透北京/上海3月6日 - 三位消息人士透露，中国银监会日前下发通知，要求股份制银行有效摸清信用风险底数，并开展流动性风险管理专项检查，对流动性风险监测及监管措施实行“一行一策、一季一报”。

他们引述相关通知内容称，各地银监局要指导银行充分利用债权人委员会机制，妥善处置大额信用风险事件，有效维护自身债权；同时，进一步加强非信贷融资风险管理，将相关业务纳入统一授信和全面风险管理体系，真实评估风险敞口。

“应科学测算信贷、理财、同业、投资等对现金流的影响，加强限额和期限管理。各银监局加强对各行分支机构存款等重要负债来源的日常监测，指导各行加强头寸管理。”该通知称。

与往年一致，银监会继续强调股份行要加快化解存量风险，加大不良贷款处置力度，做到“应核尽核”；同时，加强表外业务和跨市场业务的风险管控，不得将非持牌金融机构列为同业交易合作对手。

截至2016年末，中国银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点。其中，商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。

根据上述通知，银监会并要求股份行严控交叉金融产品风险，统一同类型业务的管理规则，对嵌套各类通道的产品，要按照业务和风险实质进行还原，并纳入全面风险管理框架。

公司治理方面，银监会称将探索建立未上市银行股权托管制度，对股权质押、转让行为进行统一管理；完善子公司管理机制，厘清子公司股权关系，减少不必要的交叉持股、多层控股等问题。

此外，强化资本约束，将资本消耗和风险计量纳入业务经营的各个环节；并支持符合条件的股份制银行通过资产证券化、发行小微企业专项金融债和绿色金融债等市场化方式优化信贷结构，保障资金来源。

路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其立即置评。

银监会主席郭树清本月稍早表示，债委会是处理企业债务方面问题的好形式，可以促使银行、企业、地方政府和其他利益相关者坐下来共同面对问题。

目前中国已成立12,836家债权人委员会，涉及用信金额为14.85万亿元人民币。（完）