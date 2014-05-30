银监会： 去年银行业不良率降至1.49% 今年着力防风险（更新版）

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
(新增银监会年报更多细节)
路透北京5月30日 - 中国银监会周五发布2013年报显示，截至去年底，中国银行业金融机构不良贷款余额1.18万亿元人民币，比年初增加1,016亿元；不良贷款率1.49%，同比下降0.07个百分点。
银监会新闻稿并称，今年将着力防范金融风险，不断提高银行业运行效率和服务实体经济能力。
银监会办公厅副主任王俊寿稍早在新闻发布会上曾表示，房地产贷款整体风险可控，因在银行总贷款占比不是很高，但要防止部分开发商资金链条断裂的风险。
年报并显示，截至2013年底，中国银行业金融机构共有法人机构3,949家，资产总额151.4万亿元，同比增长13.3%，负债总额141.2万亿元，增长13.0%。
银行业金融机构，包括政策银行，商业银行，城商行，农村合作机构，邮储，金融资产管理公司，外资银行等。
截止去年末，商业银行加权平均核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.95%，较去年初均上升0.14个百分点，加权平均资本充足率12.19%，较年初下降0.29个百分点；贷款损失准备金余额1.67万亿元，拨备覆盖率282.7%。
中国银监会此前发布的2014年一季度商业银行主要监管指标情况表显示，一季度商业银行不良贷款率升至1.04%，为2011年二季度以来的新高。
银监会此前下发关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度。(完)
(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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