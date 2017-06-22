中国5月底银行不良率同比小降 企业借贷成本将保持合理水平--银监会

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月22日 - 中国银监会官员周四称，5月底商业银行不良贷款率为1.99%，同比下降0.16个百分点，并会密切关注企业借贷成本变化，会将其保持在合理水平。
银监会审慎规制局副局长刘志清在国新办举行的吹风会上称，中小银行需要加强流动性和利率管理。
他并强调，银行业监管行动已经取得了积极的成果。（完）
(发稿 沈燕 撰写：李文科; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。