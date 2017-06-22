中国5月底银行不良率同比小降 企业借贷成本将保持合理水平--银监会

路透北京6月22日 - 中国银监会官员周四称，5月底商业银行不良贷款率为1.99%，同比下降0.16个百分点，并会密切关注企业借贷成本变化，会将其保持在合理水平。

银监会审慎规制局副局长刘志清在国新办举行的吹风会上称，中小银行需要加强流动性和利率管理。

他并强调，银行业监管行动已经取得了积极的成果。（完）