中国银行业风险总体可控 将积极配合监管协调机制建设--银监会主席

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透北京3月2日 - 新上任的中国银监会主席郭树清周四表示，中国银行业风险总体可控，要把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性风险；他并称，要积极参与、全力配合监管协调机制的建设。
他在国新办举行的新闻发布会上并称，要坚决治理各种金融乱象，重点整治违规开展关联交易、违法违规代持银行股份等行为。
郭树清指出，遵照中央经济工作会议关于要把防控金融风险放到更加重要的位置，金融业要回归本源，专注主业的政策精神，商业银行等金融机构要与各类企业和地方政府建立密切联系，积极探索多种灵活有效的债务处置方式。
他并介绍称，截至2月上旬，中国市场化债转股签约金额4,300多亿元人民币，实施金额400多亿。
截至2016年末，中国银行业金融机构本外币资产总额达到了232.25万亿元，同比增长15.8%，增速较上年上升0.13个百分点，资产质量基本稳定；银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点，其中商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。
去年商业银行实现净利润1.65万亿元，同比增长3.54%，整个银行业实现净利润超过2万亿元。（完）
(发稿 马蓉；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
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路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。