中国银行业风险总体可控 将积极配合监管协调机制建设--银监会主席

路透北京3月2日 - 新上任的中国银监会主席郭树清周四表示，中国银行业风险总体可控，要把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性风险；他并称，要积极参与、全力配合监管协调机制的建设。

他在国新办举行的新闻发布会上并称，要坚决治理各种金融乱象，重点整治违规开展关联交易、违法违规代持银行股份等行为。

郭树清指出，遵照中央经济工作会议关于要把防控金融风险放到更加重要的位置，金融业要回归本源，专注主业的政策精神，商业银行等金融机构要与各类企业和地方政府建立密切联系，积极探索多种灵活有效的债务处置方式。

他并介绍称，截至2月上旬，中国市场化债转股签约金额4,300多亿元人民币，实施金额400多亿。

截至2016年末，中国银行业金融机构本外币资产总额达到了232.25万亿元，同比增长15.8%，增速较上年上升0.13个百分点，资产质量基本稳定；银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点，其中商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。

去年商业银行实现净利润1.65万亿元，同比增长3.54%，整个银行业实现净利润超过2万亿元。（完）