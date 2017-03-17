中国银监会称在华外资法人银行可依法投资境内银行业金融机构

路透北京3月17日 - 中国银监会周五发文明确在华外资法人银行再投资监管政策，可依法投资境内银行业金融机构。未来，外资银行既可以选择以境外母行为主体投资境内银行业金融机构，也可选择以在华法人银行为主体进行投资。

银监会网站发布的通知并称，为更好发挥在华外资银行在“一带一路”战略中的积极作用，其开展国债承销、财务顾问及大部分托管业务可采取事后报告制，不需获得银监会行政许可，但应加强合规及风险管理。

银监会在答记者问中指出，2006年之前，在华外资银行主要以分行形式经营，不具有投资银行业金融机构的主体资格；2006年部分在华外资银行开始转为以本地法人形式经营，但转制初期法人银行规模较小，综合管理能力处于建设初期，尚不具备投资管理银行业金融机构的能力。因此，外资银行在中国境内投资银行业金融机构均通过境外母行进行。

“经过近十年的发展，在华外资法人银行已具备了一定的并表管理能力。”银监会称。

同时，随着“一带一路”国家战略的实施和国际产能合作的不断推进，中资企业加快了境外发展步伐，而外资银行在全球网络、服务品种、对当地市场和经验积累等方面具有一定的比较优势，可为“走出去”的企业提供一揽子综合金融服务。

因此，银监会明确，在华外资银行可以与母行集团开展内部业务协作，为“走出去”的企业在境外发债、上市、并购、融资等活动提供综合金融服务。

银监会数据显示，截至2016年12月末，外资银行已在华设立了39家法人机构（下设分行315家）、121家母行直属分行和166家代表处，机构数量持续增加，营业性机构总数达到1,031个。（完）

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