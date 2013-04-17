中国摸底银行同业大额风险敞口

* 国际大额风险监管标准修订在即

* 银监会摸底银行同业大额风险敞口

* 同业资产高速扩张存风险

* 表内表外集中度风险一并管理是趋势

记者 赵红梅

路透香港4月17日 - 中国银行业同业资产近两年大幅扩张，是维持银行规模高速增长的强劲“马车”之一，然这其中的集中度风险到底有几何，市场目前并无答案。近日，中国银监会已要求大中型商业银行上报同业大额风险敞口情况，及对最大五家同业的敞口数据进行梳理。

业内人士指出，尽管银监会尚未有具体措施出台，但巴塞尔银行监管委员会已建议将同业大额敞口风险纳入的监管范畴，此次摸底应是中国为加入全球监管标准行列的准备之举。

两位接近银监会的消息人士周三透露，银监会已要求各家政策性银行及国有、股份制商业银行在5月8日前上报同业大额敞口的风险管理情况，尽管无任何相关监管措施出台，但摸底亦足以给近年来靠扩大同业资产来维持规模高增长的各家银行有所警示。

“除了国际监管的要求，银监会开展此次调查，亦想了解中资银行的同业大额风险敞口情况。”一位了解此事的银行人士表示。

消息人士表示，这是国际大额风险监管标准拟于近期进行修订为背景，同业(包括银行、证券、基金和信托等金融机构)风险敞口被建议纳入大额风险敞口限额约束范围，要求最大单家同业敞口不得高于银行一级资本(或核心一级资本)的25%。银监会针对国际监管变化趋势的一次集中性风险的摸底。

大额风险敞口监管是一个为了将一家银行在交易对手突然倒闭的情况下可能面临的最大损失限制在不危及该银行的偿付能力而被提出的工具。

路透目前已联络银监会，但暂未获得回应。

近年来中国银行业的同业资产大幅扩张推动了银行规模的高速增长,2012年,上市银行总资产规模增速18%,环比2011年提高2%。大多数银行同业资产增速均超过贷款增速。申银万国此前预计，2012年同业资产增速将达到62%，占比也将由2011年的11%提升到15%。

民生银行(600016.SS)(1988.HK)的年报显示，截至去年末，该行同业资产及负债分别较上年增长了155.14%及173.34%。同业资产在总资产中的占比从2011年底的18.44%跃升至去年末的32.66%。

**顺应国际监管趋势**

通知还称，如中国监管层同样采用“最大单家同业客户风险敞口不超过核心资本净额(核心资本充足的分子)的25%”，各家银行要上报这项政策会对该行业务经营造成哪些实质性的影响。

“银监会让我们5月8日之前上交这些情况，并还要各家银行梳理出最大的五家同业敞口数据，之前集中度管理主要是针对非同业的，如《商业银行法》规定任何银行对单一客户的贷款不能超过其自有资本金的10%，而同业间的交易则一直处于贷款集中例外规定。这应该也能代表监管层在同业风险方面有所谨慎。”一位国有大行金融同业部人士称。

巴塞尔银行监管委员会今年3月底公布了测量及控制大额风险敞口的监管框架建议。并提到从金融危机中得到的关键教训之一是一家系统重要性金融机构的实质性损失可以引发对其他系统重要性金融机构的偿付能力的影响，有此可能会对全球金融稳定带来潜在的灾难性后果。

该委员会并认为大额风险敞口框架这个工具可被用于缓和全球系统重要性银行之间的风险传染，由此支撑金融稳定。

目前中国银行业具有法律约束性的监管规定仅有单一客户贷款不能超过资本金的10％、单一集团客户授信不能超过资本金的15％的规定，业内人士称，监管对金融机构快速集聚的集中度风险仍缺乏完整的监管制度和指标。

**同业风险也需规避**

在利率市场化大趋势下，这两年中国各家银行为降低资本消耗，规避贷款额度限制、存贷比考核、资本及拨备要求等监管，都在努力降低信贷类资产，提高同业资产的比重，市场普遍预计，金融创新会使未来银行同业业务得到继续高增长。

一位股份制银行投行部人士称，银行近年来纷纷做大同业资产确实是有部分是为了规避贷款额度监管所产生的，不少银行均增加了同业操作和市场交易，通过资产负债期限和风险的错配增加收益，而一些股份制银行和城商行利用自身的灵活优势，通过增加同业负债购买其他高收益资产，从而赚取更大的差价实现同业业务大扩张。

而近期市场普遍忧虑，中国银行业正在通过理财产品、同业业务等手段向“影子银行”转移高风险资产，从而使正规金融体系报表上所显示的风险降低。

目前银行同业业务主要包括有代理同业资金清算、同业存放、债券投资、同业拆借、外汇买卖、衍生产品交易、代客资金交易和债券投资、同业资产买卖回购、票据转贴现和再贴现等业务。

一位国有大行人士表示，目前银行同业风险敞口较大的两块是资金交易，如债券投资、资金拆借，另一块是票据业务，银行间的同业资产业务风险权重按20%至25%计算的，比如一家国有大行给出的同业额度一年5万亿，与100多家同业往来，如持有一家国开行的债券就会有好几千亿，尽管违约率很低，但属于大额风险敞口。

他建议各家银行应建立统一的集中度风险管理制度，对表外业务的集中度风险也要与表内业务一样进行监管，包括主要同业机构同业存放余额占比，总负债中主要的产品占比等。

去年四季度，银监会已针对同业业务中的同业代付进行了约束，封堵了银行通过同业代付消贷款规模的方式，同业代付开展得较多的股份制商业银行同业资产规模增速已趋于放缓。(完)

(审校 林高丽/毕晓雯)

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