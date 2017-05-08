中国商业银行应将押品管理纳入风险管理体系 定期开展压力测试--银监会

路透北京5月8日 - 中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。

银监会网站周一刊登指引全文并称，商业银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每年至少进行一次。

根据指引，押品是指债务人或第三方为担保商业银行相关债权实现，抵押或质押给商业银行，用于缓释信用风险的财产或权利。

“抵质押品是商业银行缓释信用风险的重要手段，当前，部分商业银行押品存在管理体系不完善、管理流程不规范、风险管理不到位等现象，其风险缓释能力没有得到充分发挥，”银监会有关部门负责人在答记者问中称。

该负责人并指出，制定《指引》，通过相关制度安排，可指导商业银行规范和加强押品管理，提高信用风险管理水平。

指引并要求，商业银行应根据不同押品的价值波动特性，合理确定价值重估频率，每年应至少重估一次。价格波动较大的押品应适当提高重估频率，有活跃交易市场的金融质押品应进行盯市估值。

商业银行还应审慎确定各类押品的抵质押率上限，并根据经济周期、风险状况和市场环境及时调整。

上述负责人指出，商业银行在信贷管理中既应重视抵质押品的风险缓释作用，又不能过度依赖抵质押担保而忽视对客户的现金流量测算，要平衡好担保贷款和信用贷款的关系；在加强抵押贷款管理的同时，合理发放信用贷款，为实体经济特别是小微企业发展提供好金融服务。（完）

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