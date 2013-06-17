版本:
中国
中国财经 | 2013年 6月 17日 星期一 14:10 BJT

银监会：确保信贷资金流入实体经济

路透北京6月17日 - 中国银监会主席尚福林日前表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。

银监会网站刊发新闻稿援引尚福林在2013年城商行年会上表示，城商行的天职就是服务小微。城商行要始终坚持服务实体经济这一本质要求，保持信贷合理投放，优化信贷结构，加大对消费升级、产业结构调整、绿色信贷、城乡统筹、“三农”和小微企业等重点领域和薄弱环节的信贷投入，用信贷杠杆推动经济结构调整和产业升级。

“要大力开展服务创新，提高传统信贷业务创新能力。根据本地经济结构特点，探索开展林权、养殖权、渔权等多种贷款抵质押方式创新，有效满足实体企业信贷需求。”他表示。

尚福林并表示，要继续加强资本管理，加强流动性风险的前瞻性管理，建立资本占补平衡的长效机制，增强内源资本补充能力，通过调整资产结构和对外投资策略，降低资本消耗。有效防控各类风险，完善案防工作长效机制，着力解决历史遗留问题。

据中国银监会统计，截至2013年一季度末，全国城商行总资产12.94万亿元人民币，存款余额8.98万亿元，贷款余额5.48万亿元，其中小微企业贷款余额2.02万亿元。主要监管指标符合监管要求。截至2013年一季度末，不良贷款余额453.64亿元，不良贷款率0.83%，资本充足率12.21%，拨备覆盖率325.67%。（完）

欲了解更多详情，请点选中国银监会网站(here)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐