银监会：确保信贷资金流入实体经济

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京6月17日 - 中国银监会主席尚福林日前表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。
银监会网站刊发新闻稿援引尚福林在2013年城商行年会上表示，城商行的天职就是服务小微。城商行要始终坚持服务实体经济这一本质要求，保持信贷合理投放，优化信贷结构，加大对消费升级、产业结构调整、绿色信贷、城乡统筹、“三农”和小微企业等重点领域和薄弱环节的信贷投入，用信贷杠杆推动经济结构调整和产业升级。
“要大力开展服务创新，提高传统信贷业务创新能力。根据本地经济结构特点，探索开展林权、养殖权、渔权等多种贷款抵质押方式创新，有效满足实体企业信贷需求。”他表示。
尚福林并表示，要继续加强资本管理，加强流动性风险的前瞻性管理，建立资本占补平衡的长效机制，增强内源资本补充能力，通过调整资产结构和对外投资策略，降低资本消耗。有效防控各类风险，完善案防工作长效机制，着力解决历史遗留问题。
据中国银监会统计，截至2013年一季度末，全国城商行总资产12.94万亿元人民币，存款余额8.98万亿元，贷款余额5.48万亿元，其中小微企业贷款余额2.02万亿元。主要监管指标符合监管要求。截至2013年一季度末，不良贷款余额453.64亿元，不良贷款率0.83%，资本充足率12.21%，拨备覆盖率325.67%。（完）
欲了解更多详情，请点选中国银监会网站(here)
(发稿 张胜男; 审校 林高丽)
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