银监会：确保信贷资金流入实体经济

银监会网站刊发新闻稿援引尚福林在2013年城商行年会上表示，城商行的天职就是服务小微。城商行要始终坚持服务实体经济这一本质要求，保持信贷合理投放，优化信贷结构，加大对消费升级、产业结构调整、绿色信贷、城乡统筹、“三农”和小微企业等重点领域和薄弱环节的信贷投入，用信贷杠杆推动经济结构调整和产业升级。