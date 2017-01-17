中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新

路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。

“我们把这件事情落实，不是说账面好不好看，而是真正能起到作用。”报导援引尚福林称。

报导指出，目前从市场曝光的交易结构看，债转股并未实现前述目的，而是仅仅成为国企降低负债率和杠杆率的账面腾挪手段。

如建行债转股的模式之一，是建行通过建银国际，与国企下属基金公司做双GP（一般合伙人），LP（有限合伙人）则通过建行理财资金和国企的自有资金成立有限合伙基金A。

但彼时未披露的是，通过一些法律条款设计安排，国企这个GP成为了基金A的实际控制人，可被纳入国企的并表安排中，由此迅速降低杠杆率；同时，该基金A通过银行委托贷款的方式，将资金提供给国企，用于置换其存量高息负债。

报导称，这种“通过有限合伙基金并表、实际放委托贷款”的资金安排，从“实质重于形式”原则看，就是市场上泛滥的“假股真债加杠杆”。

报导援引一位大行债转股负责人称，现在发改委并未禁止“明股实债”的做法，但在债转股的安排中，确实不再提了。

尚福林亦称，“实际上，有些（做法）很明显是在规避监管，规避宏观审慎监管的要求。这样会积累风险，可能眼前过得去，后面积累的风险就越来越多。”

自去年10月债转股方案正式落地，中国四大国有银行纷纷宣告将设立资产管理公司，统筹负责集团内债转股业务。[nL4S1EH1MA]

银监会近日称，2017年将稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆；坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。[nL4S1F03O4]（完）