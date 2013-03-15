银监会对融资平台监管思路未变 未进一步收紧--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透上海3月15日 - 中国银监会日前要求银行全口径管理地方融资平台的风险敞口。对此中国证券报周五引述权威人士指出，目前地方融资平台风险可控，不会引发系统性风险，银监会对于融资平台的监管思路没有变化，与2012年相比，并没有进一步收紧融资平台。
该权威人士并称，目前地方融资平台中现金全覆盖和基本覆盖类融资平台贷款余额达9.1万亿元人民币，占比接近98%。2012年全年到期平台贷款1.9万亿元，已按期偿还1.65万亿元，按时偿还率达86.72%。相信今年地方融资平台不会出现大面积违约现象。
银监会主席尚福林此前表示，截至2012年末，地方融资平台贷款余额9.3万亿元，两年来增幅不超过2%。
上述权威人士透露，这其中担保贷款占比达77.81%。经过多年发展，目前地方融资平台中形成大批优质资产，项目自身现金流充足。
报导还指出，虽然监管机构对融资平台进行总量控制，但有迹象显示，在地方政府强烈的融资冲动下，目前平台公司的融资方式花样翻新，试图绕开监管。
目前存在利用已经退出银监会监管名单里面的地方融资平台作为管道，或是通过不属于政府下属机构的单位来为项目担保增信。更令人担心的是，现在地方开始整合、改造老平台成立新平台增加授信融资，比如某地方平台项目此前已经实现100多亿的融资授信，但之后又与多家银行达成未来五年上千亿的融资意向。
报导援引接近监管层的人士表示，银监会对此已经有所警觉。目前已经开始加强贷款和非贷款融资的全口径风险监测，防止平台公司风险转移和隐匿。
中国银监会近日明确提出监管部门和各家银行均要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度。
(发稿 边竞； 审校 曾祥进)
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