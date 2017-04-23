中国银监会称要更加主动防控金融风险 大力治理金融乱象

路透上海4月22日 - 中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。

周五刊登在银监会网站的新闻稿并披露，一季度商业银行实现净利4,933亿元人民币，同比增长4.6%；不良贷款率为1.74%，同比下降0.01个百分点。同业和理财业务增速放缓，3月末同业资产和同业负债余额同比增速分别为-2.2%和12.6%；银行理财产品余额同比增长18.6%，增速比去年同期大幅下降34.8个百分点。

银监会称，当前经济金融发展仍面临多重挑战，银行业各类风险传染共生的特征更加突出，传统领域信用违约与流动性风险叠加共振，非传统领域风险可能波及多个市场和环节，部分重点风险涉及面广、影响大，外部冲击风险极易向银行体系传导。

“金融乱象与案件风险暴露相互交织，总体风险形势仍然复杂严峻。”银监会称。

会议提出，坚决按照“把防控金融风险放到更加重要的位置”的总体要求，严守不发生系统性风险底线。要加强信用风险管控，切实摸清风险底数，客观反映不良贷款状况。要合理控制房地产融资业务增速，有效防范集中度风险，严禁银行资金违规流入房地产领域。防范政府性债务风险，严格落实新预算法。

同时要完善流动性风险管理，将交叉金融业务等纳入流动性风险监测范围，定期开展压力测试，合理控制期限错配水平。规范交叉金融业务，落实穿透原则，根据基础资产性质足额计提资本和拨备，不得对新开展的同业投资业务实施多层嵌套。规范理财和代销业务，规范销售行为，充分披露产品信息和揭示风险，严格落实“双录”要求，做到“买者自负”，切实打破“刚性兑付”。

要加强互联网金融与信息科技风险防控，持续推进网络借贷平台（P2P）风险专项整治。加强外部冲击风险防控，提升外汇风险管理能力，提高跨境并表风险管理水平，确保国别风险准备金计提充足，有效防控海外合规风险。

在大力治理金融乱象方面，要以解决突出问题为导向，统筹推进各项工作，严格开展自查和检查。在弥补监管短板方面，要抓紧补齐制度短板。经过制度漏洞排查，目前已确定三大类、26项监管制度短板工作项目。要及时补充完善银行股东管理、交叉金融产品等暂缺的监管制度，尽快研究制定一系列急需的监管制度，进一步修订完善仍存在漏洞的监管制度。

要着力强化股东监管。强化股东资质审查、关联关系审查和资金来源审查，加强股东准入监管。强化对股东行为的持续监管，严禁不当干预经营决策，严禁通过关联交易获取不当利益。银行业金融机构要全面梳理主要股东及关联方情况，掌握其重大变化，强化股东授信审查，防止套取银行资金。

要进一步加大监管处罚力度，坚持纠罚并重、罚没并举、机构人员“双罚制”，充分发挥监管处罚的震慑作用。要不断扩展风险信息披露范围。

银监会并要求，银行业要切实发挥好债委会作用，确保成员银行一致行动，避免“一刀切”抽贷断贷。要牢牢把握住房的居住属性，支持居民自住和进城人员购房需求。加大不良贷款处置力度，按照市场化、法治化原则开展债转股。要鼓励大中型商业银行建立普惠金融事业部。并要强化收费与价格管理，切实推动降成本。

**同业和理财业务增速放缓**

新闻稿并公布数据显示，一季度同业和理财业务增速放缓。3月末，银行业金融机构境内同业资产和同业负债余额分别为21.7万亿元和30.3万亿元，比年初分别下降1.4万亿元和1.9万亿元，同比增速分别为-2.2%和12.6%。银行理财产品余额29.1万亿元，比年初增加958亿元，同比增长18.6%，增速比去年同期大幅下降34.8个百分点。理财资金投向非标准化债权类资产的余额4.93万亿元，占全部理财资金的比重为15.4%，比2013年高峰时期大幅下降20.6个百分点。

一季度商业银行不良贷款增速放缓，3月末，不良贷款余额1.58万亿元，比年初增加673亿元，同比少增504亿元。贷款损失准备金余额2.8万亿元，拨备覆盖率178.8%。

3月末，金融机构本外币各项贷款余额116.6万亿元，比年初增加4.5万亿元，比去年同期多增1,026亿元，余额同比增长12.3%。信贷结构发生积极变化。3月末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额27.8万亿元，同比增长14.4%；涉农贷款余额29.2万亿元，比年初增加1.4万亿元，同比增长8.9%；保障性安居工程贷款余额3.5万亿元，同比增长52.2%。一季度住房按揭贷款增量占比为26.2%，比去年全年下降13个百分点。

近两个月银监会已密集出台一系列监管政策防控风险。3月初，银监会发文要求各级监管部门和银行切实摸清银行显性或者隐性承担的信用风险底数。3月下旬，银监会启动“三违反”（45号文，违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章）、“三套利”（46号文，监管套利、空转套利、关联套利）、“四不当”（53号文，不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）专项治理工作。

进入4月，银监会又陆续下发《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》（4号文）、《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》（5号文）、《关于银行业风险防控工作的指导意见》（6号文）、《关于切实弥补监管短板，提升监管效能的通知》（7号文）、《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》（52号文）。（完）

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