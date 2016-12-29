中国银监会称支持金融租赁公司设立专业子公司 严守风险底线

路透北京12月29日 - 中国银监会周四称，金融租赁是与实体经济紧密的一种金融工具，未来将支持符合条件的金融租赁公司设立专业子公司，通过细分市场培育和增强核心竞争力；鼓励金融租赁公司探索培育多元化盈利模式。

银监会网站发布的新闻稿并称，要严守风险底线，督促金融租赁公司在明确承租人之后合理引进租赁物，确保金融租赁公司的股东能够提供可租之物和可用之钱；严守合规底线，防范盲目追求业务扩张导致潜在风险上升。

在服务实体经济方面，则要引导金融租赁行业以落实去产能、去杠杆、降成本等为着力点，支持供给侧结构性改革。

一是按照“区别对待、有扶有控”原则，稳妥有序推动钢铁、煤炭等行业“去产能”；同时，发挥经营性租赁业务特色功能，帮助承租人降低资产负债率，支持企业“去杠杆”；并充分利用租赁物的使用价值，使社会资源得到合理配置，促进企业“降成本”。

银监会非银部主任毛宛苑在新闻发布会上指出，截至目前，已开业的金融租赁公司达到56家，另有7家处于批筹期；未来将按照“成熟一家，审批一家”的节奏，稳步推进金融租赁公司的设立。

对于租赁业的发展，毛宛苑称，当前正积极拓宽租赁业中长期资金来源，包括支持符合条件的金融租赁公司发行金融债、资产证券化产品，支持金融租赁公司引入中长期保险资金。

在资本补充渠道方面，支持金融租赁公司通过发行二级资本债券，缓解资本约束压力；同时，已批准三家公司分别赴香港H股上市、在A股上市、在新三板挂牌，通过资本市场补充资本。

数据显示，截至2016年三季度末，全国共开业52家金融租赁公司（未包含3家专业子公司），行业资产总额1.94万亿元人民币，前三季度实现净利润182.25亿元，行业不良租赁资产率0.93%，拨备覆盖率251.23%。（完）

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