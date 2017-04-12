中国银监会下发补监管短板通知 加强股东准入及同业融资等监管

路透北京4月12日 - 中国银监会日前发布“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”称，将加强股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范围。

周三刊登在银监会网站的通知全文并要求，各银监局要加大信用风险现场检查力度，核实资产质量，严肃查处不如实反映不良资产的行为；对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。

“针对银行业目前存在的突出风险，补充完善股东管理、交叉金融产品、理财业务等监管制度，”银监会称，“对需求迫切、短期效果明显的，要尽早启动,尽早印发,尽快取得实效。”

同时，要强化规制之间的衔接配合，压缩监管套利空间。

银监会强调，银行业金融机构应全面对标监管制度，排查内部管理制度的空白和漏洞，逐项增补完善；要强化风险源头遏制，包括加强股东准入、股东行为监管；股权管理方面，要严格关联交易管理，强化对股东授信的风险审查，防止套取银行资金。

通知要求，各银监局要精确制导、锁定高风险银行业金融机构开展现场检查：对于同业投资业务占比高的机构，要重点检查是否落实穿透管理、是否充足计提拨备和资本；对于理财业务规模较大的机构，要重点检查“三单”要求落实情况、对消费者信息披露和风险提示的充分性。

此外，督促银行业金融机构压降风险敞口，切实加强市场分析，密切关注汇市、股市、债市、房地产市场变化和风险传导，有效防控投资等相关业务风险。

通知并提到将加大监管处罚力度，对存在重大风险隐患或故意规避监管的行为，应及时叫停相关业务，要求限期整改，并视情形实施行政处罚。

新闻稿并列出多项将弥补银行业监管制度短板工作项目，其中包括《银行业金融机构股东管理办法》、《商业银行表外业务风险管理指引》（修订）、《交叉金融产品风险管理办法》等。 （完）

参看详情，请点击银监会网站 here