北京首家民营银行中关村银行获银监会批准筹建

路透北京12月22日 - 中国用友网络(600588.SS)公告称，其参起发起设立的北京中关村银行股份有限公司已获银监会正式批复，自批复之日起六个月内完成筹建工作。这将是北京市的首家民营银行。

用友认购北京中关村银行总股本29.8%股份，是第一大股东。其它上市公司的公告显示，碧水源(300070.SZ)公司持有总股本的27.0%，是中关村银行第二大股东。其他股东包括东方园林环境(002310.SZ)、东华软件(002065.SZ)等九家企业。

中国用友网络上周四晚公告称，其联合光线传媒(300251.SZ)、碧水源等10家企业拟共同发起成立北京中关村银行，该行注册资本40亿元人民币。

中关村银行将主要面向科技创新型中小微企业及个人，以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等先进信息技术驱动，通过业务模式和产品创新，连接各类金融和商业生态合作伙伴，为客户持续提供移动化、个性化、便捷化、智能化的高效金融服务。