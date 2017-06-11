风险可控前提下鼓励银行业下放信贷审批权--银监会主席

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月10日 - 中国银行业监督管理委员会主席郭树清周五表示，鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下，下放信贷审批权；同时积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。
银监会网站新闻稿引述他在普惠金融工作督察座谈会上讲话并称，要用足用好现有的财政、货币、税收以及免收监管费等各项优惠政策，努力探索财政扶贫资金、产业发展基金、财政贴息资金和地方政府风险补偿基金等优惠政策的作用。
“大力发展普惠金融，...是推进供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能、推动大众创业万众创新、助推经济发展方式转型升级的有效途径。”郭树清说。
他并强调，开发性银行和政策性银行要继续推进事业部制改革，大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立，股份制银行要进一步完善专营部门制，城商行、农商行、村镇银行等中小金融机构要坚持服务当地、服务社区和支农支小的定位。
他同时指出，除了部分地区金融生态、社会信用等外部条件有待改善以外，银行业自身还存在县域和农村社区资金净外流形势没有根本改变，适合普通客户的产品和管理技术供应不足，决策和融资链条较长，开展普惠金融业务内生动力不足等问题。（完）
参看详情，请点选中国银监会网站：here
(发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。