版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 8日 星期三 15:43 BJT

中国银监会主席郭树清称出现脱实向虚等问题很正常 均能得到解决和化解

路透北京3月8日 - 新华社官方微博“新华视点”周三援引中国银监会主席郭树清称，在中国走向繁荣发展的过程中肯定会遇到各种各样的问题、矛盾和风险，包括脱实向虚、服务实体经济不利等，出现这些问题很正常，都能得到解决和化解。

他是在两会期间“部长通道”做出上述表示。

郭树清上周在国新办“首秀”发布会上指出，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐