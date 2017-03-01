中国银监会官网更新郭树清就任主席 周四出席国新办发布会（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
（新增银监会网站人事信息更新）
路透北京3月1日 - 中国银监会官网“银监会领导”一栏周三中午进行更新，显示郭树清为新任银监会主席。
今日稍早，国务院新闻办公室“国新发布”客户端发布快讯称，将于周四（3月2日）上午10时举行新闻发布会，银监会主席郭树清将介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。
不过截至记者发稿，山东省政府官方网站的人事信息尚未进行更新，“省政府领导”一栏仍显示郭树清为山东省省长。
欲览“《人物特写》郭树清接掌银监会，起舞中国金融监管机构改革”，请点击（here）
现年61岁的郭树清被誉为学者型官员，自2001年3月起进入金融领域，2001年3月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长；2003年12月当选为中央汇金投资有限责任公司董事长；2005年3月当选为中国建设银行股份有限公司董事、董事长；2011年10月中国证券监督管理委员会主席、党委书记（至2013年3月）。
之后，2013年3月任山东省委副书记，山东省代省长；2013年6月至今任山东省省长。郭树清为第十七届中央候补委员，十八届中央委员。
业内人士指出，郭树清到任银监会后的主要任务之一是主导银监会和保监会的“两会合并”。 （完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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