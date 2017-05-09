中国工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会

路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行(601398.SS)(1398.HK)官方确认，该公司为其债转股的实施机构。

工行去年12月发布公告称，拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。

此前据媒体报导，银监会于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；这两家公司分别为中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)及农业银行(601288.SS)(1288.HK)的债转股实施机构。（完）

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