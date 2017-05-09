中国工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行(601398.SS)(1398.HK)官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
工行去年12月发布公告称，拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。
此前据媒体报导，银监会于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；这两家公司分别为中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)及农业银行(601288.SS)(1288.HK)的债转股实施机构。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。