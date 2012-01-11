银监会叫停票据类信托产品--消息

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京/上海1月11日电---多位了解情况的消息人士周三透露,中国银监会今日电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.
一位国有信托公司的高管对路透说,"今天才接到的电话通知,要求停止票据信托的发行,不让做了,估计以後也悬."
另一家大型信托公司信托经理亦表示,"我们今天接到通知不让做了,是'停止',不是'暂停',估计以後不让发了,可能是去年四季度票据信托发的有点狠."
路透尝试联系银监会,但尚未获得对上述消息的评论.(完)
--发稿 曾菱/赵红梅; 审校 屈桂娟
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