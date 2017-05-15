中国银监会发布今年立法计划 银行理财业务管理办法等位列其中

在规范性文件中，银监会还将制定《关于银行业金融机构做好市场化债转股有关问题的通知》、《关于进一步做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》、《关于严防和打击逃废金融债务有关问题的通知》、《中国银监会关于加强商业银行股东管理的通知（暂定名）》等，修订《商业银行表外业务风险管理指引》等。