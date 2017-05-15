中国银监会发布今年立法计划 银行理财业务管理办法等位列其中

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月15日 - 中国银监会周一称，今年要针对突出风险，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制，加快对银行股东代持、资管业务、理财业务等重点领域的立法工作。
银监会网站发布的关于印发2017年立法工作计划的通知显示，今年拟完成46项立法项目，其中包括制定《商业银行破产风险处置条例》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》。
在规范性文件中，银监会还将制定《关于银行业金融机构做好市场化债转股有关问题的通知》、《关于进一步做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》、《关于严防和打击逃废金融债务有关问题的通知》、《中国银监会关于加强商业银行股东管理的通知（暂定名）》等，修订《商业银行表外业务风险管理指引》等。
该工作计划并显示，将于今年抓紧研究，待条件成熟提出的立法项目共有16项，包括制定《商业银行资产证券化资本计量规则》、《全球系统重要性银行监管指引》、《商业银行系统重要性评估和资本要求指引》等。（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
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