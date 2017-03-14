中国银监会官员建议降准以置换由MLF和PSL投放的基础货币

路透北京3月14日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军日前表示，建议以降准置换由MLF（中期借贷便利）、PSL（抵押补充贷款）等货币政策工具投放出去的基础货币，以此实现货币政策松紧适度。

他在中国两会（全国人大和政协会议）间隙接受上海证券报专访时称，现在央行基础货币投放有很大一部分是通过一些新的货币政策工具投放出去，这实际上带来很多问题，目前中国银行业存款准备金率达17.5%，下调的空间很大。

“我主张降准，本意并非放松货币政策，而是说在现在这种情况下首先应该通过降准来调控。”他说。

他并称，货币投放过多会累积一定的金融风险，因为资产膨胀得越快，越容易出现资产泡沫化，理论上风险就会越大。

“国际金融危机之后，中国经济增长面临下行压力，且已持续四五年经济增速明显下滑。在这种情况下，货币信贷投放增加过多的话，问题就会凸显出来。”他表示。

2016年7月中央政治局会议明确提及要“抑制资产价格泡沫”，去年12月中央经济工作会议进一步提到要把防控金融风险放到更加重要的位置。今年政府工作报告亦明确提出，当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约等累积风险要高度警惕，筑牢金融风险“防火墙”。(完)