银监会放松信贷资产证券化监管 改审批制为业务备案制--消息

路透上海11月20日 - 中国国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士周四就透露，银监会已于今天下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。

在这份名为《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》文件中，银监会表示，银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行前进行备案登记，已经备案产品在三个月内完成发行，三个月内未完成发行的需重新备案。

“（备案制）是出了，已经有一家率先备案了一单。”一位了解情况的消息人士透露。

路透暂未联络到银监会发表评论。

中国国务院周三举行的常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、运用信贷资产证券化盘活资金存量等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

此前，中国证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。当时讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

中国资产证券化产品有银监会的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持证券等几个序列，截至7月30日，中国已发行的资产证券化规模约为2,500亿元人民币，其中，今年以来发行的资产证券化总额为971亿元，已接近1,000亿元。 （完）

(发稿 路透中文部)

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