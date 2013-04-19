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中国财经 | 2013年 4月 19日 星期五 09:27 BJT

银监会：支持中小套型普通商品房建设 严控表外业务风险

路透北京4月19日 - 中国证券报周五报导称，银监会近日下发银行业服务实体经济的指导意见要求，银行信贷要支持中小套型普通商品住房建设；另要严控表外业务关联风险，严格规范理财、代付以及各类跨业合作业务。

“支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品、教育、文化、旅游等消费信贷需求，”报导引述银监会意见称，“要严防影子银行、民间融资和非法集资等外部风险向银行体系传染渗透。”

银监会意见并要求，2013年银行业在信贷投放上支持扩大内需、节能环保、农业等领域。

在支持城镇化建设方面，意见称，要探索城镇交通、通讯、能源、水务等基础设施建设商业化融资模式。

银监会副主席王兆星近日表示，房地产信贷风险仍存上升压力，今年将其作为监管重点。

需求集中释放令中国楼市经历了疯狂3月，随后地方调控细则的相继出台让楼市渐入观望期。但一线热点城市仍保持了足够热度，业内人士表示，限价、限售仍将是控制这些地区房价的主要手段。(完)

(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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