银监会：支持中小套型普通商品房建设 严控表外业务风险

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月7日
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.88777人民币)
路透北京4月19日 - 中国证券报周五报导称，银监会近日下发银行业服务实体经济的指导意见要求，银行信贷要支持中小套型普通商品住房建设；另要严控表外业务关联风险，严格规范理财、代付以及各类跨业合作业务。
“支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品、教育、文化、旅游等消费信贷需求，”报导引述银监会意见称，“要严防影子银行、民间融资和非法集资等外部风险向银行体系传染渗透。”
银监会意见并要求，2013年银行业在信贷投放上支持扩大内需、节能环保、农业等领域。
在支持城镇化建设方面，意见称，要探索城镇交通、通讯、能源、水务等基础设施建设商业化融资模式。
银监会副主席王兆星近日表示，房地产信贷风险仍存上升压力，今年将其作为监管重点。
需求集中释放令中国楼市经历了疯狂3月，随后地方调控细则的相继出台让楼市渐入观望期。但一线热点城市仍保持了足够热度，业内人士表示，限价、限售仍将是控制这些地区房价的主要手段。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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