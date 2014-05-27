银监会防范联保贷款风险 采取底线思维和黑名单制--消息

路透北京/香港5月27日 - 两位消息人士周二表示，中国银监会正在加强对联保贷款的风险防范，提出“以时间换空间”的底线思维，并采取黑名单制。

一位接近监管层人士称，联保贷款在经济下行周期形成连锁反应，银行与企业已经成为一个链条，因此当下处置联保风险最重要的是保证企业的资金链不能断。

“联保贷款问题比较严重地区的银监部门都在强调不能猛然抽贷，要’用时间换空间‘，维持住局面，等待经济好转。”上述接近监管层人士称。

联保贷款是指三家或三家以上中小企业,自愿组成担保联合体,其中某一家企业向银行申请贷款后,联保体所有成员都需承担还款连带责任。

上述接近监管层人士并表示，联保贷款的风险在东部沿海地区比较普遍，在中西部地区的压力不大。同时，在处理联保风险时，由于各地政府的态度不同，对于“守底线”的把握标准也并不一致。

目前路透暂未联络到中国银监会对此进行评论。

建行(601939.SS)(0939.HK)风控部门有关人士称，该行去年便对担保联合体非常谨慎，涉及到钢贸的联保贷款已经停止发放，而黑名单制也一直都在施行。

对于联保贷款的具体处理办法，华中一家股份制银行的人士表示，银行可以设置名单管理，分类处置联保风险，可以给资质比较好的贷款企业继续展期以及其他支持，帮助其渡过难关，同时要求此类企业增加抵押物。

财新网此前援引银监会高层表示，对因互联互保出现困难，但企业主正常经营、效益稳定的企业，要建立有效的风险处置协调机制、缓释化解风险，避免风险大面积扩散；同时，银行在授信合同中，应对借款客户的后续融资担保行为进行严格约束，防止企业过度负债。

中国银监会发布的2014年一季度商业银行主要监管指标情况表显示，一季度商业银行不良贷款率升至1.04%，为2011年二季度以来的新高。

银监会此前下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度。(完)

(发稿 李贺/赵红梅; 审校 谢衡/屈桂娟)

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