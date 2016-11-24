中国银监会副主席称银行开展科创企业贷投不得使用理财资金等非表内资金

2005年7月22日，北京一家商业银行的雇员在清点人民币纸币。Reuters/Jason Lee

路透北京11月24日 - 中国金融时报周四刊载银监会副主席王兆星文章称，银行开展投贷联动时，投资功能子公司应以自有资金对科创企业进行股权投资，不得使用负债资金、代理资金等非自有资金；开展科创企业信贷投放，贷款来源应为表内资金，不得使用理财资金、委托资金等非表内资金。

文章并指出，在制度建设方面，银行开展投贷联动应建立有效项目筛查制度，坚持审慎稳健信贷文化，对股权投资项目进行独立筛查，选择与银行风险偏好相吻合的科创企业进行信贷投放。

“在‘去产能、去库存、去杠杆’的大背景下，传统的、同质化的业务模式亟须转变，银行必须发掘新的客户群体，探索新的业务模式。”王兆星称，“投贷联动将轻资产的科创企业作为服务对象，将股权投资和信贷业务相结合，有利于促进银行逐步转变经营观念，调整经营战略，实现差异化发展。”

同时，银行应安排合理损益核算，投资功能子公司与科创企业信贷账务要纳入银行集团统一核算；可根据客户风险评级等因素，确定投资收益分配至信贷部门的比例，而投资功能子公司分担的贷款损失可由投贷联动业务中的投资收益覆盖。

他并强调，应建立风险分担和补偿机制，降低银行信贷的风险成本。试点机构应根据科创企业不同发展阶段的风险特征和试点地区的实际情况，综合采用多种风险补偿手段，合理确定银行及其投资功能子公司、政府贷款风险补偿基金、担保公司、保险公司等合作方之间不良贷款本金的分担补偿机制和比例。

充分发挥风险分担和补偿作用，推动试点地区地方政府和行业主管部门建立科创企业信贷风险补偿基金，制定清晰的、可操作的补偿条件，设定合理的补偿比例，优化补偿流程，缩短风险补偿办理周期，强化风险补偿政策效果。

同时，签订多方协作框架，通过担保合同、补偿承诺等方式，明确科创企业信贷风险分担责任，科创企业信贷业务不良贷款率一旦超过设定的风险容忍度，应由地方政府和投资子公司等有关主体及时进行代偿或购买贷款，使银行不良贷款保持在合理区间。

在科技金融配套基础设施方面，整合工商、税务、法院、银行、担保等数据，发布投融资信息，提高投融资供需匹配成功率；健全科创企业知识产权的保护、估值、质押和流转体系，完善信用担保、信用评级、资产评估等中介服务体系。

中国银监会、科技部、央行四月发布文件称，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点。允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资；试点机构子公司应当以自有资金向科技创新创业进行股权投资。（完）