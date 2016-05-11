中国投贷联动试点进入实施阶段 银监会将加强业务监测指导

路透北京5月11日 - 中国银监会近日联合科技部等召开投贷联动试点工作启动会，表示银行监管机构将加强投贷联动业务指导和全面监测，督导试点工作稳健运行。

银监会网站周三刊登新闻稿称，会议部署了第一批投贷联动试点具体工作，标志着投贷联动试点正式进入实施阶段。此外，会议对试点银行制定战略规划、完善组织架构、加强机制建设、规范科创企业贷款管理流程等方面提出具体要求，明确试点地区银监局相关工作。

“现在各家试点银行正在积极准备工作方案，按照银监会规定要在5月底之前把本行操作方案上报。”一位了解情况的银行高管表示。

一些试点银行正在积极调研汇总成熟的股权投资基金运作方式。路透见到的某试点银行与产业基金合作的文件中，投贷联动已经成为该行明确可以动用的服务手段之一。

银监会新闻稿援引银监会副主席周慕冰指出，试点银行要在发展战略、机制建设、风险管理、人力资源等方面做好准备，积极稳妥开展投贷联动业务。

他并称，地方政府和行业主管部门也要整合多方资源，通过充分发挥风险分担和补偿作用、完善科技金融配套基础设施、加快发展科创企业产业链等方式，创造良好的科技金融生态。

中国银监会、科技部、央行此前发布文件称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点，其中包括10家银行业金融机构和五个国家自主创新示范区。

科技部资源配置与管理司负责人要求，科技部门在投贷联动具体实施和推动过程中加强多方合作，在制定科创企业标准、建立数据库等方面做好服务，加强各地区支持科技企业的政策联动以及配合银监会做好政策的监测、评估和总结。（完）