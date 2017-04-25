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中国财经 | 2017年 4月 25日 星期二 16:48 BJT

中国3月末银行业金融机构资产同比增14.1% 负债增14.2%--银监会

路透北京4月25日 - 中国银行业监督管理委员会周二公布，截止3月末，银行业金融机构资产总额231.9万亿元人民币，同比增14.1%；负债总额213.97万亿元，同比增14.2%。

刊登在银监会网站的数据显示，3月末商业银行资产总额同比增长15.3%，占银行业金融机构比例为78.2%，持平于2月末；总负债增长15.6%，占银行业金融机构比例为78.4%，

大型商业银行资产总额同比增长10.6%；负债总额同比增长10.9%。

城商行总资产、总负债分别同比增长22.8%、23.2%，在所有银行业金融机构中同比增速最高，但增速较前月有所下滑。（完）

更多细节，请点选银监会网站 here

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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