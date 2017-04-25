中国3月末银行业金融机构资产同比增14.1% 负债增14.2%--银监会

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月25日 - 中国银行业监督管理委员会周二公布，截止3月末，银行业金融机构资产总额231.9万亿元人民币，同比增14.1%；负债总额213.97万亿元，同比增14.2%。
刊登在银监会网站的数据显示，3月末商业银行资产总额同比增长15.3%，占银行业金融机构比例为78.2%，持平于2月末；总负债增长15.6%，占银行业金融机构比例为78.4%，
大型商业银行资产总额同比增长10.6%；负债总额同比增长10.9%。
城商行总资产、总负债分别同比增长22.8%、23.2%，在所有银行业金融机构中同比增速最高，但增速较前月有所下滑。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。