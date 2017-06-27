5月末中国银行业金融机构负债总额214.72万亿元 同比增12.6%--银监会

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透北京6月27日 - 中国银监会周二公布，5月末银行业金融机构资产总额232.89万亿元人民币，同比增长12.5%；负债总额214.72万亿元，同比增长12.6%。
银监会网站公布的数据显示，其中5月末商业银行总资产181.32万亿元，比上年同期增长13.5%，占银行业金融机构比例77.9%；总负债167.65万亿元，比上年同期增长13.7%，占银行业金融机构比例78.1%。
大型商业银行5月末总资产83.93万亿元，比上年同期增长9.7%，占银行业金融机构比例36%，总负债77.05万亿元，比上年同期增长9.8%，占银行业金融机构比例35.9%。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。