版本:
中国
中国财经 | 2017年 6月 27日 星期二 18:18 BJT

5月末中国银行业金融机构负债总额214.72万亿元 同比增12.6%--银监会

路透北京6月27日 - 中国银监会周二公布，5月末银行业金融机构资产总额232.89万亿元人民币，同比增长12.5%；负债总额214.72万亿元，同比增长12.6%。

银监会网站公布的数据显示，其中5月末商业银行总资产181.32万亿元，比上年同期增长13.5%，占银行业金融机构比例77.9%；总负债167.65万亿元，比上年同期增长13.7%，占银行业金融机构比例78.1%。

大型商业银行5月末总资产83.93万亿元，比上年同期增长9.7%，占银行业金融机构比例36%，总负债77.05万亿元，比上年同期增长9.8%，占银行业金融机构比例35.9%。（完）

欲浏览更多细节请点选银监会官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐