中国银监会下调银行不良贷款转让门槛 批量转让由10户降至3户--消息

路透上海4月27日 - 中国银行业问题资产处置正迎来政策松绑。三位消息人士周三晚透露，银监会明确将不良资产批量收购门槛由原先的10户以上降低到三户以上，意在积极推进市场化债转股和加速问题资产清理。

他们并引述银监会相关通知称，批量转让是指金融企业对三户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。而此前财政和银监会规定，批量转让是指金融企业对一定规模的不良资产（10户/项）以上进行的组包。

“实际上去年财政部就有一个内部文件明确降低到三户，财政部作为国有资产管理机构，并不希望直接放开给社会投资者，不少银行都有三户打包在做的，现在银监会也明确了，对不良资产处置市场来说是利好。”一位消息人士称。

他并表示，现在不良资产处置市场的问题不是政策限制，而是资金盲目涌入造成价格水涨床高，监管部门希望更规范地操作；对银行来说则更简单了，不用凑足10户，客观讲也在一定程度上防范道德风险，当然不排除定向转让给一些债权人，绕开监管渠道，还存在利益输送。

路透暂时没有联络到银监会对上述消息予以置评。

根据银监会的最新通知，地方资产管理公司（AMC）再度扩围，云南省、海南省、湖北省、福建省、山东省、广西壮族自治区、天津市人民政府分别批准新设或授权云南省资产管理公司、海南联合资产管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、兴业资产管理股份有限公司、泰合资产管理有限公司、广西广投资产管理有限公司、天津滨海正信资产管理有限公司，参与本省（区、市）范围内不良资产批量转让工作。

据不完全统计，目前全国已有超过40家AMC。在去年政策允许每省最多可设立两家地方AMC后，包括上海、浙江和山东等省均已成立两家AMC。

银监会主席郭树清在今年一季度经济金融形势分析会上表示，”银行业不良数据都是真实的，但是不能乐观。特别是一季度不良贷款比上一年少增504亿元，大家不能看到这个数字盲目乐观”。

银监会公布的数据显示，一季度商业银行不良贷款增速放缓，3月末，不良贷款余额1.58万亿元人民币，比年初增加673亿元，同比少增504亿元。贷款损失准备金余额2.8万亿元，拨备覆盖率178.8%。（完）