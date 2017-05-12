中资银行支持“一带一路”建设面临合规及反洗钱等风险--银监会

路透上海5月12日 - 资金融通是“一带一路”建设的重要支撑，中资银行无疑将是主力军。中国银监会国际部负责人近日称，在支持“一带一路”建设中，中资行将面临合规及反洗钱风险、金融市场波动导致的盈利隐忧及国别风险上升等风险。

上海证券报周五刊登对其的专访并称，银监会将加强日常跨境监管沟通协调，积极探索构建区域性金融监管合作体系；同时，中资行应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，开辟长期低成本资金来源；充分运用风险缓释工具，持续加强国别风险管理。

该负责人称，中资银行开展“一带一路”项目时主要面临以下几方面风险。一是全球监管趋严，合规和反洗钱风险加大。近年巴塞尔框架下的国际监管规则和各国监管措施日益庞杂，对银行业“走出去”形成了较强约束，同时，反洗钱监管呈高压态势。

以美国为主的西方监管机构已对多家大型主流跨国银行开出巨额罚单，受罚银行的声誉损失更是难以估量，跨国银行的境外经营稍有不慎就可能触及监管红线。

二是金融市场波动加剧，盈利能力存在隐忧。2016年全球经济复苏乏力，各国经济走势分化明显，货币政策亦出现分化，效应叠加，加剧了全球金融市场波动。

而部分‘一带一路’沿线国家货币出现较大幅度贬值，中资银行面临较高的利率、汇率风险。

同时，跨境资本流动加剧，系统性风险隐患增多。一方面，随着美联储加息的靴子落地，新兴市场普遍面临资金撤出压力，金融风险的跨市场传染性增加，系统性风险隐患不断增多。另一方面，国内改革转型任务仍然艰巨汇率波动风险依然存在。

此外，地缘政治风险事件频发，国别风险上升。近年来全球政治经济金融联动日益密切，国别风险呈现大幅上升趋势。地缘政治风险事件频发，全球进入区域冲突加剧期。同时，全球贸易保护与摩擦程度有增无减，“反全球化”趋势逐渐抬头，均为中资机构的海外经营增添了不确定因素。

而传统的银行业风险不容忽视。在信用风险方面，市场化背景下企业融资形式和渠道更趋多元化，客户信用风险跨区域、跨条线传导速度加快，境外机构信贷资产质量面临考验。在市场风险方面，汇率、利率、大宗商品价格持续波动，既增加了资产负债定价和风险管理难度，也给并购整合、境外交易、资产管理、私人银行等业务稳定发展带来困难。

**扩大跨境监管合作**

该负责人在专访中表示，银监会正为中资行海外发展争取更加宽松的监管环境，包括通过多种形式开展跨境监管合作。

下一步，银监会将继续推动与沿线尚未正式建立监管合作机制的国家签署双边监管合作谅解备忘录，加强日常跨境监管沟通协调，积极探索构建区域性金融监管合作体系，探讨打造中外银行业监管合作交流平台。

而中资行应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，开辟长期低成本资金来源；并深化内外部联动，强化与多边金融开发机构、政策性银行、当地政府以及金融机构、相关企业等多方主体的合作。

此外，银监会将引导中资行做好风险防范和应对，中资行应坚持从商业性原则出发进行项目筛选，完善海外项目风险管理，充分运用风险缓释工具，持续加强国别风险管理，积极跟踪有关地区监管政策变化，着力加强与当地监管机构的沟通和协调，确保业务依法合规进行。

中国银行业协会专职副会长潘光伟此前透露，目前国家开发银行和中国进出口银行在“一带一路”沿线国家及地区的贷款余额已达2,000亿美元，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银(601398.SS)(1398.HK)等亦有大量投入及多个项目储备。（完）