中国加强民营银行关联交易及股权管理 推动股东为银行增信--银监会

路透北京1月5日 - 中国民营银行组建已由试点转为常态化设立。为促进其合规经营，中国银监会周四发布意见称，民营银行应加强关联交易管理，鼓励其在章程或协议中载明，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关联授信。

银监会网站发布的民营银行监管的指导意见并称，加强股权管理，在条件成熟时将股权集中托管到符合资质的托管机构；同时，强化资本约束，建立可持续的资本补充机制，确保资本水平持续满足监管要求。

“鼓励民营银行在章程或协议中载明，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关联授信。”意见称，“民营银行董事会应当设立单独的关联交易控制委员会，负责关联交易的管理、审查和批准。”

此外，民营银行应当在银行章程或协议中载明，股东承担剩余风险的制度安排，推动股东为银行增信，落实股东在银行处置过程中的责任。

在经营方面，民营银行应当着力开展存、贷、汇等基本业务，为实体经济特别是中小微企业、“三农”和社区，以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的金融服务。

银监会城市银行部主任凌敢此前称，将按照“成熟一家、设立一家、不一哄而起”的原则积极稳妥推动民营银行常态化发展工作有序向前。截至三季度末，首批试点五家民营银行资产总额1,329亿元人民币，平均不良贷款率0.54%，整体运行审慎稳健。

银监会于2014年启动了民营银行试点工作，首批五家试点银行已全部获批开业；2015年6月，《关于促进民营银行发展的指导意见》出台后，民营银行组建由试点转为常态化设立。截至目前，包括五家试点银行在内，银监会共批准筹建17家民营银行。（完）

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