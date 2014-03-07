银监会：鼓励社会资本入股农商行 审慎支持农信社新三板上市

路透上海3月7日 -中国银监会周四发出通知称，鼓励社会资本投资入股农村商业银行和村镇银行，慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点；银监会相关负责人还表示，审慎支持农信社在新三板上市。

银监会“关于做好2014年农村金融服务工作的通知”指出，稳步推进农村信用社产权改革，稳妥组建农村商业银行，鼓励社会资本投资入股，提升民间资本股比。加快处置高风险机构，吸收社会资本参与高风险机构重组改造，适当放宽持股比例要求。

稳步培育发展村镇银行，加快在农业地区、产粮大县的布局，进一步提高民间资本的参与度，坚持股东本土化和股权多元化，优先引入当地优质企业和种养大户投资入股，科学调整主发起行与其他股东的持股比例。

支持由社会资本发起设立、重点服务“三农”的金融租赁公司，与农机设备制造商加强业务合作，开展涉农金融租赁业务。鼓励县域组建政府出资为主、重点开展涉农担保业务的融资性担保机构。

中国证券报周五并引述银监会相关负责人表示，农信社在新三板上市有利于股权优化，可以更广泛地筹集资本和引入社会监督。但由于金融机构的特殊性，农信社登陆新三板后的股权流通将与其他新三板公司有所不同，股权转让比例与对接转板不能像其他公司那样宽松。

银监会通知还指出，今年在保持合理信贷投放总量前提下，要继续坚持“有扶有控、有保有压”原则，信贷资源继续向“三农”倾斜，突出加大对现代农业的金融支持，保持涉农信贷投放总量持续增长。

大中型商业银行要稳定县域网点，优化机构网点布局，拓展乡镇服务网络，严格限制现有乡镇网点撤并，适度提高农村地区网点覆盖水平。鼓励商业银行单列涉农信贷计划，下放贷款审批权限，持续提高县域存贷比。

通知并称，要积极配合地方政府，推动建立健全农村土地流转服务平台和抵押配套措施，为有效开展抵押贷款业务创造良好环境。慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点，重点支持在城镇化和农业产业化程度较高地区，探索开展相应的抵押贷款试点。(完)

参看相关细节，请点选中国银监会网站：here

(发稿 边竞 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。