中国银监会称银行业改革要力争在重点领域、关键环节有突破

路透北京5月28日 - 中国银监会表示，针对下一阶段深化银行业改革工作，要突出重点，聚焦关键，紧紧围绕银行业体制机制存在问题，力争在重点领域、关键环节取得突破；要积极稳妥，循序渐进，根据改革任务的复杂程度和轻重缓急，有序推进各项改革。

银监会网站周六新闻稿刊登上日召开的银行业改革领导小组会议称，要加强调研，深入一线，充分听取各方面意见和建议，使改革方案真正做到有的放矢、对症下药。要加强沟通协调，凝聚各方共识，形成改革的强大合力。

会议并指出，要充分认识改革督察工作的重要性，用好督察这一利器，加强督察力量，健全督察机制，创新督察方法，持续抓好已出台改革方案的落地，推进各项改革任务取得实效。（完）