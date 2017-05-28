中国银监会称银行业改革要力争在重点领域、关键环节有突破

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月28日 - 中国银监会表示，针对下一阶段深化银行业改革工作，要突出重点，聚焦关键，紧紧围绕银行业体制机制存在问题，力争在重点领域、关键环节取得突破；要积极稳妥，循序渐进，根据改革任务的复杂程度和轻重缓急，有序推进各项改革。
银监会网站周六新闻稿刊登上日召开的银行业改革领导小组会议称，要加强调研，深入一线，充分听取各方面意见和建议，使改革方案真正做到有的放矢、对症下药。要加强沟通协调，凝聚各方共识，形成改革的强大合力。
会议并指出，要充分认识改革督察工作的重要性，用好督察这一利器，加强督察力量，健全督察机制，创新督察方法，持续抓好已出台改革方案的落地，推进各项改革任务取得实效。（完）
参看详情，请点击银监会网站：here
(发稿 张晓翀；审校)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。