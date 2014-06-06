银监会： 改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法 盘活贷款存量

路透北京6月6日 - 中国银监会周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量；持续加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、影子银行等重点领域的风险防控。

银监会在国新办记者会上发布的新闻稿并称，下一阶段要坚持稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持货币市场总体稳定；并要适时适度预调微调，盘活存量、用好增量，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

“当前经济总体运行平稳，但面临的下行压力仍然较大，反映到金融领域，融资结构不合理、资金配置和使用效率不高、中小企业融资难融资贵等问题依然存在。”新闻稿称。

银监会表示，要推进信贷资产证券化，加大呆账核销力度。

同时，对地方政府融资平台、产能过剩行业坚持有扶有控，不搞“一刀切”；要对小微企业和三农贷款支持力度达到一定标准的银行业金融机构适当降低准备金率，继续扩大支小再贷款和转向金融债规模。

银监会并称，要规范同业、信托、理财和委托贷款等业务，清理不必要的资金“通道”、“过桥”缓解；并加强对交叉性、跨市场产品和影子银行的监管，引导互联网金融健康发展。

此外，还要继续推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，有序推进人民币资本项目可兑换。(完)

(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)

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