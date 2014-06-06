银监会：改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法（更新版）

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路透北京6月6日 - 中国银监会周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量；持续加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、影子银行等重点领域的风险防控。

银监会在国新办记者会上发布的新闻稿并称，对地方政府融资平台、产能过剩行业坚持有扶有控，不搞“一刀切”；要对小微企业和三农贷款支持力度达到一定标准的银行业金融机构适当降低准备金率，继续扩大支小再贷款和专向金融债规模。

”过去几年，业界对于存贷比的诟病和争议非常多。目前看改进的可能性最大，比如修正分母，把原本不计入分母的一些业务也计算进去。完全取消是不太可能，毕竟目前宏观调控还是实行总量控制为主。“金融专家赵庆明对此表示。

民生证券宏观分析师李奇霖认为，改进存贷比管理办法的提出，可能是监管层考虑到对表外非标的严控后，非标回表给银行存贷比带来压力。为了保障信贷投放水平，补充非标降低后的融资能力，银监会提出改进存贷比。

中国银监会此前表示，存贷比目前难以全面反映银行流动性风险等问题，将不断对存贷比监管加以完善，以适应商业银行资产负债多元化的趋势。银监会将与有关部门沟通协调，完善存贷比监管考核办法并积极推动修订《商业银行法》。

银监会新闻稿并称，要规范同业、信托、理财和委托贷款等业务，清理不必要的资金“通道”、“过桥“环节，缩短融资链条；进一步规范银行业金融机构吸收存款行为；加强对交叉性、跨市场产品和影子银行的监管，引导互联网金融健康发展；防范跨境资本流动的冲击。

银监会表示，下一阶段要坚持稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持货币市场总体稳定；并要适时适度预调微调，盘活存量、用好增量，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

**贷款投向有扶有控**

银监会表示，在稳定融资总量的同时，优化融资结构。重点支持小微企业、”三农“等薄弱环节；铁路、水利、能源、保障性安居工程、城市基础设施建设等国家重点建设项目；信息消费、健康、养老、新能源汽车等新兴产业。

同时，支持居民购买首套住房的合理需求；以及外贸和企业”走出去“。

”从目前来看，整个银行业的资产质量还是保持比较稳定的，对过剩行业的贷款比重不是很高，而过剩行业也有一个去产能的过程，我们也本着消化一批、整合一批、转移一批、淘汰一批的指导思想对这些行业加以调整。“银监会副主席王兆星说。

广发证券银行业分析师沐华表示，对于地方政府融资平台和过剩产能有扶有控，是保持经济稳定的需要。一些产能过剩产业如钢铁、水泥等，是国民经济的需要的产业，不可能“一刀切”；在银行的实际操作中，也会支持产能过剩领域里规模比较大的企业做兼并收购，而在市场集中度更高以后，再去规划产能就会更合理。

”包括地方政府平台、房地产等等，这里面可能也有一些金融风险，但是总体来说，现在还是处于一种可控的状态。“王兆星说。

他并表示，到目前为止，中国银行业房地产贷款占总贷款的20%左右，包括房地产开发商的贷款和个人购房贷款，个人购房贷款占到整个房地产贷款的67%左右。同时，个人购房贷款的不良率不到百分之一，资产质量非常稳定。

”但是我们也开始关注房地产发展的走势，也看到一些三线、四线城市房地产销售和价格都有所回落，我们也将督促银行机构开展相关的压力测试，尽可能提高抗风险能力。“王兆星称。

银监会并表示，当前经济总体运行平稳，但面临的下行压力仍然较大，反映到金融领域，融资结构不合理、资金配置和使用效率不高、中小企业融资难融资贵等问题依然存在，重点领域金融风险仍需加强管控。

此外，要推进信贷资产证券化，加大呆账核销力度。同时要继续推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，有序推进人民币资本项目可兑换。(完)

(发稿 沈燕；撰写 乔艳红/谢衡/李贺; 审校 曾祥进)

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