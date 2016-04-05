银行境外分支机构侧重满足境外监管要求 加强国别风险防控--中国银监会

路透北京4月5日 - 中国银监会下发通知要求，银行业金融机构在开展境外业务时，对于已设立境外分支机构的国家或地区，主要运营责任应由境外分支机构承担，相关业务应在满足境内监管要求的基础上更侧重于满足境外监管要求。

银监会网站周二刊登的关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知称，应加强国别风险防控，将国别风险纳入本行的压力测试，并根据压力测试结果制定相应的应急预案。

“对于尚未设立境外分支机构的国家或地区，银行业金融机构应审慎开展业务，并由母公司承担主要运营责任，相关业务应在满足境外监管要求的基础上更侧重于满足境内监管要求。”通知称。

通知并称，银行业金融机构的国别风险管理体系应覆盖境外授信、投资、代理行往来、设立境外机构、境外服务提供商提供外包服务等各个环节。

授信管理方面，通知要求，银行业金融机构应实现对同一客户或集团客户的境内外统一授信；强化大额授信集中度控制，鼓励与国内外同业通过筹组银团、开展分销等方式有效分散国别、行业和客户集中度风险。

同时，银行业金融机构应根据自身业务特点、规模和复杂程度，审慎开展自营性境外投资类业务，充分考虑投资对象和项目风险、所在国家或地区的经济金融形势变化和市场波动带来的潜在风险。

通知还提到，要完善决策管理制度，银行业金融机构境外业务发展速度和规模应与自身经营管理能力相匹配；针对境外业务相对境内业务的特殊性，建立健全覆盖各类境外业务流程的管理制度，由董事会或高管层审核批准并确保全行统一实施。

今年2月下旬，马德里一法院周六下令批捕中国工商银行马德里分行的六名员工，他们面临洗钱、欺诈和税务犯罪的指控。工行称，其中一名遭拘留的雇员是其马德里分行的前任行长，他之前已经调离到卢森堡，但在警方突查开始之前返回了西班牙。（完）

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