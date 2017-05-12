中国银监会官员称关注监管措施全局影响 绝不因处置风险而引发新风险（更新版）

路透北京/上海5月12日 - 在中国金融监管趋严，金融市场波动加剧之际，银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。

他在银监会新闻发布会上并表示，目前还处于摸清底数，对风险点和风险水平必须做到心中有数，未来有更针对性地处理问题；要在摸清风险底数的基础上，出台分类处置预案，有序化解风险。

“监管政策出发点不是把金融体系堵住，要堵不规范、不合规的业务，重要的是要开正门，正门开的宽，旁门开的窄。”他强调。

同时，对银行达到监管要求预留了充足的时间，安排4-6个月的缓冲期，不同银行的可根据自身情况自由裁量达标时间，灵活确定，不是一刀切。

肖远企并表示，目前同业数据比较稳定，是有些小幅调整，一方面机构对相关的政策市场有误解，这种紧张是没有必要的；另一方面是金融机构对自己的业务主动的调整。政策将实行新老划断，新增部分按照新的监管标准进行，对存量业务允许存续到期后实行自然消化。

谈及房地产贷款问题，肖远企指出，房地产领域贷款占比高，压力测试表明，房地产风险在控制范围内，资产质量好，不良率低于平均不良率，将重点关注潜在风险高的中小开发商贷款，和三四线房屋过剩问题。