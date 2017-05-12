中国银监会官员称关注监管措施全局影响 绝不因处置风险而引发新风险（更新版）

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京/上海5月12日 - 在中国金融监管趋严，金融市场波动加剧之际，银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。
他在银监会新闻发布会上并表示，目前还处于摸清底数，对风险点和风险水平必须做到心中有数，未来有更针对性地处理问题；要在摸清风险底数的基础上，出台分类处置预案，有序化解风险。
“监管政策出发点不是把金融体系堵住，要堵不规范、不合规的业务，重要的是要开正门，正门开的宽，旁门开的窄。”他强调。
同时，对银行达到监管要求预留了充足的时间，安排4-6个月的缓冲期，不同银行的可根据自身情况自由裁量达标时间，灵活确定，不是一刀切。
肖远企并表示，目前同业数据比较稳定，是有些小幅调整，一方面机构对相关的政策市场有误解，这种紧张是没有必要的；另一方面是金融机构对自己的业务主动的调整。政策将实行新老划断，新增部分按照新的监管标准进行，对存量业务允许存续到期后实行自然消化。
谈及房地产贷款问题，肖远企指出，房地产领域贷款占比高，压力测试表明，房地产风险在控制范围内，资产质量好，不良率低于平均不良率，将重点关注潜在风险高的中小开发商贷款，和三四线房屋过剩问题。
根据肖远企披露的数据，一季度银行新增贷款4.5万亿，占同期新增资产的比例80%，比年初提高39%；截至4月末理财产品余额30万亿，比3月底增加1.1万亿元。（完）
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。