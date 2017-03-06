中国银监会开展信用风险专项排查 切实摸清风险底数--消息

路透上海3月6日 - 中国银行业信用风险隐患正受到监管层高度关注。两位消息人士周一透露，中国银监会要求银行业金融机构和各级监管部门要切实摸清银行显性或者隐性承担信用风险的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数，以加强信用风险管控。

消息人士引述银监会下发的银行业信用风险专项排查方案并称，银监会要求重点准确摸清信贷资产风险水平，把握重大信用风险分布，并明确风险引爆点及传导路径，防范和化解风险。

“理清重大风险传导链条，制定切断链条的预案，梳理总结各类重大风险间的因果关系、传导逻辑、先后次序、严重程度等因素，形成完整清晰的‘金融风险图谱’。”该通知称。

根据银监会要求，逐笔排查包括：资金本金或利息逾期90天以上的、逃废债务且本金或利息逾期的、六个月观察期内重组贷款中的正常类或关注类贷款；对于贷款已经实质成为不良的情况下，采取借新还旧、还旧借新等“搭桥”手段，延缓风险暴露、藏匿不良贷款等行为。

同时还包括：2014年以来通过各种通道虚假转让不良贷款，且2016年末未体现为不良资产的贷款，包括但不限于通过理财产品、委托投资、同业代持、同业投资、受益权转让、资产证券化以及通过资产管理公司等方式将不良贷款虚假转移出表的情况；应划分为关注类而实际划分为正常类的贷款。

在信用风险分布方面，一是行业风险，银监会要求重点排查不良存量较高且2016年全年不良贷款率增幅超过1个百分点或关注类贷款率增幅超过3个百分点的大类行业，对于产能过剩行业、房地产行业等单户授信在5,000万元以上（地方中小法人银行1,000万元以上）的企业进行逐户排查。

二是区域风险，银监会要求聚焦于特定区域内的典型风险、信用环境以及风险迁徙变化趋势等情况，特别是对产业结构单一、风险集中度高、信用环境明显恶化的区域进行重点排查、

“对未划分为不良的产能过剩行业债务人授信、债券发生违约的债务人授信、正在进行债务重组的债务人授信等进行重点排查。”银监会表示。

是次专项排查要求银行业于3月底前向相应监管机构上报自查报告，银监会审慎局将于5月底前形成银行业信用风险专项检查报告。

路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其评论。

新上任的中国银监会主席郭树清上周四在国新办新闻发布会“首秀”上称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。

中国周日发布的2017年政府工作报告亦指出，当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。

截至2016年末，中国银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点。其中，商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。（完）