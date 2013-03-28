银监会勒令农村金融机构平台贷款余额只降不增--消息

路透北京/香港3月28日 - 两位消息人士周四对路透表示，中国银监会近日发布通知要求，农村中小金融机构要从严控制平台贷款，监管及检测类贷款余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。但提到要加强城镇化建设的金融支持。

“监管及检测两类平台贷款合并计算，余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款，”一位消息人士引述该通知表示。

通知指出，“除国家重点在建续建项目外，不得发放新的平台贷款，不得通过购买平台公司债券、短期融资券、中期票据、信托产品等方式向平台提供融资。”

银监会还要求，农村中小金融机构要持续控制房地产贷款，开发贷款增速不得高于各项贷款平均增速。

此外，还要求农村中小金融机构筑对影子银行关联业务风险的防火墙，必须确保资金优先用于支持农业和小企业。具体要求包括，不得挤占信贷资金购买理财和信托产品，严禁省联社组织辖内机构集中购买或抽调基层资金购买理财和信托产品。村镇银行原则上不得购买理财和信托产品。

农村金融机构贷款集中度超标问题亦将被严治,资本充足率超8%的机构不得新增超标贷，且必须在年内全面达标。

银监会对上述消息尚未给予置评。(完)

(发稿 赵红梅/曹巍浩; 审校 屈桂娟)

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