银监会要求年底前完成农村金融机构非标资产整改

路透北京4月21日 -继对商业银行理财投向非标资产进行整顿后，中国银监会扩张非标治理范围。第一财经日报周一报导引述银监会近期下发通知称，农村中小金融机构非标资产投资总余额（理财加自有和同业资金投资）不得高于上一年审计报告披露总资产的4%。

报导援引加强农村中小金融机构非标准化债权资产投资业务监管有关事项的通知内容称，农村中小金融机构以理财资金投资非标资产的，原则上应该满足监管评级的二级（含）以上，确保对每个理财产品实现单独投资管理、单独建立明细账和单独会计账务处理。

以自有或者同业资金投资非标资产的，原则上应该满足监管评级二级（含）以上且资产规模在200亿（含）以上，业务规模不得超过本行同业负债的30%。

银监会同时要求，农村中小金融机构投资的非标资产要纳入全行资产负债管理。以理财资金投资非标资产的，要建立健全理财业务风险隔离机制，以合同方式明确风险承担主体和通道功能主体责任，防止“刚性兑付”，防止风险代偿，防止风险兜底。

在产品审批前报告董事会，在销售前对投资者进行充分风险提示与说明，在合同中全面列示产品各项要素与风险信息，充分做到“卖者尽责”。

银监会还要求，要合理配置资金来源及非标资产投资，严格期限错配与集中度控制，优化投资结构，加强风险监测，切实防范流动性风险。

农村中小金融机构开展非标资产投资不符合要求的，要在2014年年底完成整改，整改期间不得新增非标资产投资。

至于非标资产投向，通知要求，农村中小金融机构要控制非标资产投向，不得投资政府融资平台、房地产（保障房除外）和“两高一剩”行业项目或产品；不得投资带回购条款的股权性融资项目或产品。

以理财资金投资非标资产的，不得借道金融资产交易所平台和以投资企业股权名义等方式将非标资产变换为标准化资产进行投资，不得变相进行资金池运作。

严防与影子银行机构的风险传染，不得与小额贷款公司、担保公司、租赁公司、典当行及私募股权基金等开展通道业务。

去年3月，中国银监会发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。

此前银监会网站刊发的“中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知”对“非标准化债权资产”作出定义，即未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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