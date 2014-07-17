银监会要求农村金融机构按监管评级定债券投资范围--消息

路透北京7月17日 - 中国银监会近日下发征求意见稿，将规范农村合作金融机构的资金业务和债券投资行为，只有监管评级在三A级（含）以上，并具有专门的资金业务部门和资金业务信息管理系统的农村商业银行和农村合作银行，才能开展AA级（含）以下债券以及信托产品、资管计划投资业务。

路透获得的银监会该份征求意见稿显示，开办AA+级债券投资、非保本浮动收益理财投资业务，农村金融机构须具有三级（含）以上监管评级，并具有专门资金业务岗位或部门，且业务人员有两年及以上相关经验。

“按照该征求意见，评级在三级以下的机构，只能投资AAA评级信用债和利率债，也不能开展非保本理财业务，此前监管机构并无如此严格的规定。有相当一部分农村金融机构在债券投资的评级上会受到限制。”中金公司报告对此评论称。

报告称，监管机构出台该规定的主要背景是，过去几年，农村金融机构投资债券的规模和风险偏好上升。而且一些金融机构并非是基于自身的需求持有债券。监管机构认为农村金融机构的风险控制能力与其实际投资资产的风险不相匹配。而今年以来，农村金融机构也增加了对短融、中票和城投企业债的投资。

中金报告认为，加强对农村金融机构投资债券评级的限制，可能导致部分农村金融机构无法再增加低评级债券的投资。这对一些银行之间的合作模式可能也会产生影响。此外，评级较低的农村金融机构也无法进行非保本理财投资，也不能在理财中持有非标资产。

据该报告介绍，农村金融机构的监管评级分为六级，一级最高、六级最低，每一级分ABC三档。监管机构主要根据农村金融机构的各项运营和财务指标，进行监管评级，评级越高的机构比例越少。

银监会征求意见稿并称，省联社为法人服务的主要方式应转变为提供资金运用信息及投资渠道，由法人机构依据省联社提供的信息及渠道与对手方直接交易，或由省联社提供居间代理服务进行三方协议运作。

征求意见稿表示，省联社不得强制或激励法人上存资金。确实需要委托省联社运用富余资金的，双方应按市场化原则逐笔签订约期存款合同。此外，省联社运用资金应坚持安全、流动性原则，严禁投资信用风险高、流动性差的业务品种。

银监会称，省联社对于债券投资应建立交易止损机制，凡交易账户浮亏超过已提取一般风险准备50%或银行账户减值超过已计提减值准备的省联社，不得增加投资规模。

对于收益分配，征求意见稿指出，省联社资金业务收益应按照“资金所有者享有”的原则进行分配，支付法人机构的综合收益不得低于同档次市场平均利率。

此前媒体报导，银监会下发11号文，规范农村金融机构非标资产，规定农村中小金融机构以理财资金、自有或同业资金投资非标资产的，原则上应满足监管评级在二级（含）以上；以自有或同业资金投资非标资产的，资产规模应在200亿元（含）以上，业务规模不得超过本行同业负债的30%。（完）

(发稿 路透中文部)

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