银监会鼓励银行理财“去通道化”

路透北京9月16日 - 中国银监会继续秉承“实质重于形式原则”，审慎推进金融产品创新，但也希望银行理财等创新业务能够真正支持实体经济，发展成为“银行常规重点业务”。银监会主席尚福林周一的讲话就体现了这一监管思路。而分析人士认为，此举对银行业是利好，有望推动银行理财“去通道化”。

银监会网站刊登尚福林的讲话称，按照资金供需双方直接对接原则推动理财业务创新，银行理财业务本质上，是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务。可建立专营机制，按照相应标准对资金募集、投放、风险等进行严格管理，主要赚取管理费，严禁利润分成，严禁风险兜底，严禁“脱实向虚”。

“探索理财业务有效服务实体经济的新产品、新模式，推动理财业务规范化、规模化发展，逐步成长为银行常规重点业务。”尚福林表示。

西南财经大学信托与理财研究所副所长罗志华表示，这是要推动银行理财业务回归“受人之托，代人理财”的信托本质，也是要求与表内业务完全隔离。银行理财可以直接对接资金供需双方，其他金融机构坐不住了。

“如果这种直接债权式业务，能够做到资产真实出表，银行至少可以多赚一个点的利润。”他表示，唯一的负面影响是银行的资产规模。

银监会今年3月突然发布针对银行理财业务的“8号文”，要求压缩投资非标债权的规模--不得超过理财产品余额的35%或银行总资产的4%中孰低的一个，之后银行理财产品进入整顿期。但是这却并非根除资产管理类产品经由信托公司、证券公司或基金公司子公司等金融机构做“通道”做非标债权投资的业务冲动。

而且这些需求，渐渐脱离银行，由其他非银行金融机构自主操刀。业界普遍认为，非银行金融机构对信用风险的把握和管理能力有待考验，这些债券类资管产品风控状况堪忧。

**风控要求：实质重于形式原则**

银监会网站刊登他在中国银行业协会第十三次会员大会上的讲话并称，要推进风险全口径并表。按照实质重于形式原则，加强表内表外业务的内外并表。设定全口径大额风险暴露限额和风险容忍度，严格控制整体杠杆水平和总体风险水平。

“对本质上属于信贷的任何业务创新，都必须严格按信贷标准管理，且不能附加不合理条件，不能违规乱收费。”尚福林称，要在风险承受能力范围内开展信贷业务创新。

银监会的是次讲话稿，对多项业务都提到其“本质”，比如信贷业务的本质，理财业务的本质，代理业务的本质，有价证券投资业务的本质等。充分体现银监会“实质重于形式原则”，也体现各银行业金融机构，利用各种制度漏洞钻空子之后，监管层的无奈。

新闻稿并提到，要推进信贷资产证券化常态化发展，加快不良资产市场化处置，但风险必须真实转移，对留存风险必须相应计提资本和拨备。

代理类业务本质上，是依托银行渠道优势，代卖第三方产品的媒介服务。银行仅为这类业务提供买卖渠道便利，主要赚取手续费，既不存在信托关系，也不存在债权债务关系。要做好与信贷、理财、投资等业务的“栅栏”隔离，严禁“飞单”销售，严格收费管理，严防责任关联和风险兜底。在此基础上，可以探索与多种金融机构开展多个产品的代理销售合作。

有价证券投资业务本质上，是银行为管理流动性或缓释风险，在证券市场上购买组合投资产品，并承担市场风险、赚取价差收益。此类业务极易放大风险，必须严格设定自营交易种类和限额，并在限定范围内重点投向资本占用少、流动性强的证券品种。

**实施风险隔离，稳妥开展综合化经营**

尚福林称，近年来，不少银行对经营投行、基金、保险、租赁、信托、消费金融等非银行金融业务热情很高，有的已经通过设立子公司等方式进行了探索试点。国际实践表明，综合化经营是把“双刃剑”，可能带来服务能力、整体效益和竞争力提高的好处，也可能带来风险传染性、复杂性、破坏性加大等问题。为审慎稳妥推进综合化经营，要切实做到风险隔离与服务综合的有机统一。

为此，要按照分业经营、分业监管的要求，通过设立独资或绝对控股子公司的形式，强化与子公司的机构隔离。明确与子公司之间管理职务不得兼任，以增进子公司的公司治理独立性。明确对子公司的责任底线，锁定风险责任上限。

同时要实行退出隔离，为综合化发展筑牢风险底线。在一定时期内，如果子公司的资本回报率和资产回报率达不到所在行业平均水平，商业银行要主动退出，防止子公司经营不善影响银行整体盈利能力。如果子公司发生重大风险事件，集团应严格明晰其风险责任界限，避免风险兜底，防止风险蔓延引发更大的问题。(完)

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(发稿 张胜男/乔艳红; 审校 林高丽)

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