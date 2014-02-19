尚福林：银行业局部和区域风险增加 总体风险可控

路透北京2月19日 -中国银监会主席尚福林称，虽然目前中国银行业总体风险可控，但个体风险、局部风险、区域风险增加。要加强地方政府融资平台、房地产市场、“两高一剩”行业等重点领域的信用风险防控。

人民日报周三援引尚福林表示，国内经济面临外需不足和内需短期不振的双重压力，产能过剩矛盾和企业经营困难加大，信贷风险防控压力上升；银行业务结构日趋复杂多元，流动性风险管理比较滞后；利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革步伐加快，将对银行业金融机构带来新的挑战。

“当前，我国金融改革进入深水区和攻坚期。”尚福林称。

尚福林表示，扩大民间资本进入银行业的渠道。积极引导民间资本投资入股和参与银行业金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行，在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东资本比例。允许具备条件的民间资本依法发起设立自担风险的中小银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。

推进非银行业金融机构专业化规范发展。继续推动信托公司深化体制机制改革。鼓励金融租赁公司适度扩大租赁物范围，积极发展成套设备等融资租赁业务。优化企业集团财务公司准入标准，强化内部管理，促进产业整合升级。

“利用信贷杠杆促进产业结构调整，加大对先进制造业、战略性新兴产业等的信贷支持力度，推动化解过剩产能。”他说。

尚福林称，要规范发展理财融资，不断探索理财业务服务实体经济的新产品和新模式。推进信贷资产证券化发展，进一步发挥其推动经济结构调整的功能作用。

提升全面风险管理水平。建立与资产负债规模、业务复杂程度和风险偏好状况匹配的风险管理和内控体系。

他并表示，监管部门将围绕简化金融结构、防范关联交易、控制杠杆倍数和增强透明度等，健全有效监管制度安排。继续完善微观审慎和宏观审慎有机结合的银行业监管政策框架加强监管政策协调，统一把握监管标准和尺度，努力解决跨领域、跨行业监管交叉、空白和重复问题。

截至2013年12月末，中国银行业金融机构资产总额达到151万亿元人民币，商业银行不良贷款率和资本充足率分别为1%和12.19%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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