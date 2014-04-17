尚福林：金融创新应防止监管套利或金融业自我循环

路透北京4月17日 -中国银监会主席尚福林指出，金融机构在金融创新中要围绕服务实体经济这条主线。将更好地满足实体经济有效金融需求作为创新的出发点和落脚点，防止监管套利或者金融业自我循环。

金融时报周四援引尚福林的撰文称，要把依法合规和稳健经营意识贯穿到金融创新的全过程。遵循良好的监管要求和会计标准，按照“实质重于形式”的原则，进行会计记账和风险管理。

同时，金融机构应在自身风险管控能力范围内开展金融创新，要充分识别和管控新产品、新业务可能带来的风险，发挥好风险第一道防线的作用，切实承担起风险管理的主体责任。

尚福林要求，金融创新产品的结构应当清晰易懂，信息披露应当真实全面，有利于消费者充分认识风险和维护自身权益。

他表示，监管者应持续评估金融创新的发展态势、影响程度和风险水平，根据评估结果采取不同的监管方式并动态调整，构建多层次、富有针对性和有效性的监管框架。既留有适当的试错空间，为金融创新提供正向激励，避免抑制银行的创新自主性和灵活性；又在全局上做到心中有数、心中有度，确保风险可控。

而金融创新越活跃，金融市场越发达，就越要加强跨部门的金融监管协调。当前很多金融创新产品具有跨市场、跨行业特征，金融监管者应保持高度的风险敏感性，加强监管部门之间的信息共享和监管协调。做好系统性风险的监测预警，及时采取必要监管行动，防范和化解系统性风险隐患。

尚福林并指出，近年来中国金融体系运行总体稳健，影子银行作为传统银行体系的有益补充，在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到了积极作用，但对其中可能存在的系统性风险隐患不能掉以轻心，要在发挥金融创新积极作用的同时，将负面影响和系统性风险降到最低。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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