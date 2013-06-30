尚福林：银行体系流动性并不短缺

* 中国的银行体系流动性并不短缺--银监会主席

* 截至6月28日金融机构备付金1.5万亿元

* 规范发展理财融资，将其规范为债权类融资业务

* 地方债务及房地产等领域风险可控

路透上海6月29日 - 中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多；而近日银行间市场流动性紧张的问题已开始缓解，这种情况不会影响中国银行业平稳运行的总体格局。

尚福林在陆家嘴论坛上并称，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务；他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。

他谈到，一些商业银行流动性管理和业务结构方面存在着一些缺陷，这些是应该引起银行业的高度重视的，需要银行业加大风险管理、结构调整和业务转型的力度。

在谈及地方融资平台时，尚福林表示，地方融资平台贷款是生产性负债不是消费性负债,总体风险是可控的。

他指出，调动民间资本进入银行业，鼓励民间资本投资入股和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行，在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东资本比例。允许尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等民营金融机构，通过相关的制度安排，防范道德风险，防止风险外溢。

他还透露，今年5月末银行业总资产是140万亿元，同比增长16.3%，增速和去年同期接近；各项存款102万亿元，同比增长16.2%，各项贷款72万亿元，同比增长15.6%，增速与上年同期基本持平。资产质量总体稳定，商业银行的不良贷款率是1.03%，比去年略有增加，但仍保持着较低的水平；拨备覆盖率280%，继续保持在较高的水平。

**规范理财业务，严格风险管控**

尚福林指出，在理财业务方面，为了防止理财资金“脱实向虚”，此前已对理财资金投资非标准化债权资产提出了总量控制的要求，下一步，要按照理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明的原则，继续规范商业银行理财业务，加强行为监管，严格风险管控。

此外要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的直接融资业务，不断探索理财业务服务实体经济的新产品和新模式。

他谈到，近期一些国际机构和业界人士对中国经济增长放缓和地方债务、房地产等领域风险表示担忧。应该说，这些风险是中国经济增长放缓、发展转型、体制转轨当中的一些反应，当前大家对这些风险都有了充分认识，只要采取正确的风险管控措施，这些风险是可控的。

他表示，要推动银行业金融机构完善全面风险管理体系，提高经营管理水平，严守不发生系统性、区域性金融风险的底线。

对于地方融资平台和房地产贷款，尚福林称，下一步将要按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，加强平台贷款的规范管理，切实缓解其风险隐患。同时要抓紧研究规范地方政府债务管理的制度和办法。

而截止到4月末，房地产贷款余额是13万多亿元，其中住房按揭贷款占比接近70%，在房地产贷款当中按揭贷款占了绝大部分，不良贷款率远低于1%，他认为，房价上涨趋势得到了有效控制，目前对房地产商进行名单式管理，非信贷融资得到了有效控制，房地产贷款的总体风险也是可控的。

尚福林还谈到，要推进信贷资产证券化常态化发展，盘活信贷存量。积极促进债券市场发展，推进发行小微企业金融债，探索发行“三农”金融债，创新资产负债管理方式，继续支持经济转型升级。（完）