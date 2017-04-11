中国各地银监局开展三套利现场检查 摸清高杠杆多嵌套风险--消息

资料图片：2016年4月，北京一家银行的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京4月11日 - 中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

消息人士并引述相关文件称，检查要求通道类业务发展速度和规模过高且风险管理能力明显跟不上要求的银行制定有效的整改计划，且交叉性金融产品出风险由资金来源方承担责任。

对于资金来源于自身的资产管理计划，银行要切实承担起风险管控的主体责任，不能将项目调查、风险审查、投后检查等自身风险管理职责转交给“通道机构”；并要建立银行体系与资本市场、债券市场、保险市场、外汇市场之间的防火墙，不得为各类债券或票据发行提供担保。

“查得特别细，压缩金融机构‘通道业务’，缩短融资链条，引导银行回归服务实体经济本源，同时，全面摸清风险以有序去杠杆，赢得处置风险的主动权。”一位接近银监会的消息人士表示。

根据通知，三套利专项治理工作主要是针对当前银行同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融产品存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题开展的；检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延。

路透暂未能联络到中国银监会对上述消息予以评论。

其中，监管指标套利主要内容包括：是否存在通过各类资管计划违规转让等方式实现不良资产非洁净出表或虚假出表，人为调节监管指标；是否违反监管规定或会计准则，通过虚假盘活、过桥贷款、以贷收贷、平移贷款等掩盖不良，降低信用风险指标或调整拨备充足率指标。

是否通过卖出回购或以表内资产设立附回购协议的财产权信托等模式，将金融资产违规出表或转换资产形态以达到调节监管指标的目的；是否存在考察期末时点将风险权重相对较高的同业资金缴存央行，期末立即转回，人为调节会计报表和资产风险权重，虚增资本充足率及收益调节的情况。

同时，是否通过理财业务与自营业务之间相互交易，规避信贷规模控制或将自营资产出表或减低信用风险加权资产；表外理财业务违规通过人为调整将非标准化转为标准化，突破非标监管指标；是否存在利用“卖断＋买入返售＋到期买断”、“假买断、假卖断”、附加回购承诺等交易模式，调节信贷指标；是否通过产业基金、委托贷款等方式提供融资放大政府性债务，通过产业基金等进行非标资产投资等。

空转套利主要包括信贷、票据、理财及同业空转，比如是否存在以虚增存款和中间业务收入为目的为企业组合办理表内外融资业务，拉长融资链条、造成资金低效空转、增加企业负担的现象；是否存在借助跨业合作通道，通过信托、券商等“通道”模式，运用理财资金投资票据资产的行为。

以及是否存在利用同业理财购买本行同业存单现象；是否通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购、同业存单互换等方式来进行同业理财投资、委外投资、债市投资，导致期限错配，加剧流动性风险隐患；延长资金链条，使得资金空转套利，脱实向虚等。

关联套利则主要包括是否存在以降低定价标准、贷款贴息、腾挪收益、显性或隐性承诺等方式变相优化关联交易条件的情况；是否存在利用境内外附属机构变相投资非上市企业股权、投资性房地产，或规避房地产、地方政府融资平台等限制性领域授信政策的情况；是否通过购买QDII产品等投资国内房地产企业在境外发行的债券等。

中国银监会周一发布银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业10大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。（完）