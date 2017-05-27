中国推动大中型银行设普惠金融事业部 完善定向降准政策--银监会

路透北京5月26日 - 中国银监会等多部委周五称，已于近日发文推动大中型商业银行设立聚焦小微企业、“三农”、创业创新群体和脱贫攻坚等领域的普惠金融事业部。

银监会网站刊登的大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案显示，将完善当前对“三农”和小微企业等普惠金融主要领域实施的定向降准政策，将普惠金融业务中的其他领域纳入政策覆盖范围；统一对普惠金融业务达到一定标准的金融机构在存款准备金政策方面给予一定激励。

“设立普惠金融事业部有利于相关银行进一步缩短融资链条，提供差异化产品，加大资源保障，增强业务开展动力。”银监会有关部门负责人称。

方案并显示，将在宏观审慎评估（MPA）政策参数方面，对支持“三农”、小微企业等普惠金融工作执行较好的商业银行予以适当倾斜，引导金融机构加大对普惠金融的信贷支持。

信贷政策方面，发挥信贷政策支持再贷款对普惠金融业务的正向激励和引导作用，加大对“三农”、小微、扶贫、“双创”等领域支持力度。

“加强普惠金融事业部‘三农’、小微企业、扶贫等领域的信贷政策导向评估，强化结果运用。扩大中小企业不良资产支持证券市场的投资主体范围。”方案称。

在风险分担方面，鼓励有条件的地方结合实际设立普惠金融贷款风险补偿基金；发挥政府性担保体系对发展普惠金融的支持作用，探索多种形式的担保增信方式。

同时，推广面向小微企业和“三农”客户群体的小微企业信用担保代偿补偿、小额贷款保证保险、农业保险保单质押贷款等银保、银担合作模式，强化普惠金融业务风险分担。

银监会数据显示，截至今年3月末，全国小微企业贷款余额27.8万亿元人民币，同比增长14.4%；小微企业贷款余额户数1,363万户，同比增加117万户；银行业金融机构涉农贷款余额达到29.2万亿元，同比增长8.9%，基础金融服务的行政村覆盖率达到95%左右。

中国2017年政府工作报告指出，要促进金融机构突出主业、下沉重心，防止脱实向虚，并鼓励大中型商业银行设立普惠金融事业部。（完）

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