中国银监会拟允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持--财新

路透北京8月8日 - 中国媒体财新网周六报道，中国银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》征求意见，其中包含支持金融资产管理公司（AMC）、地方AMC对钢铁煤炭企业开展市场化债转股，并允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持。

财新网援引意见称，对主动去产能、财务有一定困难的钢铁煤炭企业，其银行信用评级在BBB级（含）以下的，可以与银行协商，由银行自主决定减免表内外利息；需减免贷款本金的，银行可以按照《金融企业贷款减免监管办法》的规定，减免贷款本金。

“如果没有定量的标准，这些政策几乎不能落地。”财新网援引股份制银行风险部人士表示，“如果事前发改委、工信部、财政部和银监会等各部委不统一信息安排的话，这些支持政策实际太难操作。”

报道称，《意见》“有保有压”，在支持银行业对钢铁煤炭企业自主减免贷款利息及贷款本金的同时，仍然严控违规新增钢铁煤炭产能的信贷投放。

对于未取得合法手续的新增产能，一律不得提供信贷支持；对于违规新增产能的企业，停止贷款；对于长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”，或者环保、质量等不达标且整改无望的企业，坚决压缩、退出相关贷款。

对于债转股相关规定，财新援引一位大行人士称，“债转股最核心的一点，就是企业有一定价值，或者有潜在价值，所遇到的是暂时性困难，哪怕是不良资产，也是暂时性的不良。”

中国总理李克强在6月天津召开的达沃斯会议上曾指出，重点抓好钢铁煤炭去产能，主要用市场化法制化手段。（完）